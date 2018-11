A Firenze la prima conferenza delle 45 capitali europee della cultura

A Firenze la prima conferenza delle capitali europee della cultura : ... PIA - Palazzina Indiano Arte, Niccolini, Teatro Studio di Scandicci, tutti insieme, dai teatri storici ai luoghi contemporanei, con percorsi, laboratori, prove e spettacoli. Tra gli eventi, al ...

I Medici 2/ Anticipazioni e diretta : Lorenzo salva Firenze senza la violenza (prima puntata) : I Medici 2, Anticipazioni prima puntata e video promo: "Vecchi rancori", "Un uomo solo". Il grande ritorno di Lorenzo il magnifico pronto a vivere nuove emozioni nella Firenze del '400.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:32:00 GMT)

I Medici - la fiction torna su Rai1. Tra morti impossibili e una Firenze inventata : tutti gli errori della prima serie : Ancora pochi giorni e la seconda stagione della serie televisiva I Medici andrà in onda su Raiuno. Saranno di nuovo otto episodi in quattro prime serate. La prima stagione, due anni fa, ebbe un discreto successo di pubblico, con uno share tra il 31 per cento del secondo episodio e il 24 del penultimo. Anche la critica oscillò tra chi aveva apprezzato il tentativo di avvicinare la storia al pubblico televisivo – e per di più con storie ...

Primarie Pd Firenze - Renzi va a votare in bici : "Alla Leopolda ne vedremo delle belle" : Matteo Renzi ha votato alle Primarie democratiche per eleggere il segretario della Toscana. L'ex premier, in sella alla sua bici, si è fermato a parlare coi giornalisti e ha criticato duramente la ...

Anticipazioni I Medici 2 Rai 1 - trama puntate e data di inizio : anteprima mondiale a Firenze con tutto il cast : Anticipazioni e trama delle nuove puntate de I Medici, la celebre serie televisiva campione d’ascolti nel 2016 nata dalla coproduzione internazionale tra Rai Fiction e Lux Vide e giunta alla seconda stagione. L’anteprima mondiale è andata in scena ancora una volta a Firenze lo scorso 10 ottobre alla presenza del nuovo protagonista Daniel Sharman e del resto del cast. A seguire troverete le dichiarazioni dei protagonisti rilasciate ...

Il codice Leicester di Leonardo torna a Firenze. Anteprima per i 500 anni d : ... direttore degli Uffizi - dimostra il nostro impegno nel rendere accessibili tematiche molto complesse della ricerca scientifica, e nel contestualizzare episodi fondamentali di storia della scienza ...

Marina Abramovic/ “Io la prima donna a entrare a Palazzo Strozzi a Firenze. Scandali? Ci saranno sempre ma...” : L'artista serbo-americana sta tenendo a Firenze una retrospettiva personale, la prima mostra di una donna a Palazzo Strozzi. E' stata intervistata dalla rivista Arte(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Prezzi dei biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks - al via la prevendita in anteprima da App : Sono disponibili i biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks nel 2019. L'artista britannico sarà in concerto in Italia per tre eventi il prossimo anno, rispettivamente a Roma, Milano e Firenze. Il 14 giugno Ed Sheeran sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze per il Festival Firenze Rocks, il 16 giugno sarà allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno sarà la volta del concerto atteso allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti per i ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Atalanta Mozzanica 6-1 - viola devastanti al “Gino Bozzi” di Firenze : Che inizio per la Fiorentina di Antonio Cincotta! Le viola, impegnate nell’anticipo del primo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019, hanno superato con un perentorio 6-1 l’Atalanta Mozzanica mettendo in mostra un gioco brioso che non ha dato scampo alle bergamasche, ancora lontane dalla loro forma ideale visti i tanti cambiamenti di quest’annata, a partire dal tecnico Michele Ardito. Le gigliate, dunque, ...

A Firenze il turismo diventa 'muslim friendly' - aperta anche la prima palestra per musulmane : A Firenze , almeno quindici alberghi extralusso diventano "muslim friendly" : no alcol nei frigoriferi, cibo halal, camere adeguate agli uomini che si presentano con più mogli e tappetini per la ...

Firenze. Quartiere 4 : prima Festa della Passerella : Pulizia delle rive dell’Arno, laboratori, gastronomia, mostre, culture diverse, una grande cena sabato sera e, domenica, la passeggiata storica per

Firenze - la prima volta del taser in Italia : A una settimana dall’adozione del taser tra le dotazioni delle forze dell’ordine in alcune città Italiane, sono stati i Carabinieri di Firenze ad utilizzare per la prima volta sul campo in Italia la pistola elettrica. E’ accaduto la notte del 12 settembre a Fortezza da Basso contro un giovane senza fissa dimora in evidente stato di agitazione psicomotoria, completamente nudo, che si era mostrato aggressivo nei confronti di ...

