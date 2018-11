A Club To Club il trionfo di Aphex Twin

Al Club to Club lo show dal futuro di Aphex Twin e 'c'era' pure D'Alema : Ieri sera a Club To Club c'erano Roberto Benigni, Cicciolina, Piero Angela, Rita Levi Montalcini, Cesare Pavese, e poi Gianni Agnelli, Gramsci, Pasolini, Calvino, la Juve per intero e mille altri. ...

FIFA e UEFA litigano sul Mondiale per Club : La FIFA vorrebbe ampliarlo e organizzare anche un'altra competizione per nazionali, ma la UEFA e i più importanti club e campionati europei non sono d'accordo

Diggin' in the Carts - il suono dei videogiochi fa ballare Club to Club : Le colonne sonore dei videogame anni '80 e '90 sono un genere musicale preciso, che ora si apre al grande pubblico grazie a Kode 9 e due compositori giapponesi, Yuzo Kushiro e Motohiro Kawashima. ...

Football Leaks - il Psg risponde : “Uefa difende i Club storici” : PSG– Di poche ore fa la notizia, stando a quanto raccolto da Football Leaks, dei presunti raggiri che Manchester City e, soprattutto, PSG avrebbero adottato per aggirare le regole del Fair Play finanziario. I due club, che sarebbero stati aiutati dalla stessa Uefa, avrebbero presentato dei contratti irregolari, per cercare di rimanere all’interno dei paletti […] L'articolo Football Leaks, il Psg risponde: “Uefa difende i club ...

De Paul : “l’Udinese è un grande Club - non ha nulla da invidiare ad altri” : “L’Udinese è un grande club, non ha nulla da invidiare ad altri”. Così il centrocampista argentino Rodriguo De Paul in conferenza stampa dopo il prolungamento del contratto con l’Udinese al 2023, per altri 5 anni con la maglia numero 10 che fu di Antonio Di Natale. “Quello che ha fatto lui non può farlo nessuno – ha affermato – quando presi quel numero sono stato massacrato ma è normale. Fino a che ...

Verratti - guida in stato d'ebrezza : 'Mi scuso - ho un'immagine da tutelare'. Ora 40mila euro di multa dal Club : Nella notte tra martedì e mercoledì, Marco Verratti è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore al massimo consentito. Un paio d'ore di fermo per far scendere il livello d'alcool nel ...

Nuova bufera nel mondo del calcio : rivelazione shock sull’UEFA - due top Club nei guai : Nuova bufera nel mondo del calcio: secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato i Psg e Manchester City a evitare le sanzioni per le violazioni del fair play finanziario. Secondo le rivelazioni i due club avrebbero gonfiato le proprie entrate attraverso “contratti fittizi” “sotto copertura dell’Uefa”. Le entrate contestate sono di circa ...

Football Leaks - Manchester City e Psg : i due Club coinvolti dall'ultimo scandalo : L'idea di partenza era quella di investire nel club per lanciare nel mondo la compagnia aerea Etihad e renderla concorrenziale con l'Emirates, ma l'obiettivo è stato ampiamente superato. Mansour, che ...

Pallavolo – Millenium fa visita al giovane Club Italia a Milano : Domenica già in campo, Millenium fa visita al giovane Club Italia a Milano per la terza giornata di campionato Nemmeno il tempo di godersi i primi 3 punti che si torna sul taraflex. La Banca Valsabbina Millenium Brescia ha la testa proiettata alla terza giornata d’andata della Samsung Volley Cup 2018-19, domani ore 17 a Milano. Domenica 4 novembre (ore 17), le Leonesse di Mazzola e Zanelli sfiderano al Centro Federale Pavesi di ...

Inter - Lautaro titolare : vuole prendersi Club e Argentina : Un mese fa la prima notte da re a San Siro sembrava aver messo il timbro sulla consacrazione italiana del Toro. Poi, dopo il gol al Cagliari più nulla. Brutto anche il capitolo Champions League: in ...

La visita del Governatore Ildebrando A. Gambarelli al Lions Club Quiliano-Vado Ligure "Vada Sabatia" : Il Lions Club Quiliano-Vado Ligure "Vada Sabatia" ha iniziato il mese di Ottobre con un importante appuntamento: La visita del Governatore Ildebrando A. Gambarelli Oltre al Direttivo che ha visto ...

Football Leaks : la Uefa finanziava i Club per evitare la Superlega - : Da un'inchiesta nata dai materiali in possesso della piattaforma Football Leaks, sarebbero emerse le prove per cui la Uefa avrebbe pagato grandi club europei per convincerli a non creare una Superlega

Football Leaks : la UEFA finanziava i Club per evitare la Superlega : Un'altra possibile bufera sull' UEFA . Secondo la piattaforma online Football Leaks, specializzata in clamorose e inedite rivelazioni sul mondo del pallone, ci sarebbero gravi irregolarità commesse dall'organismo che gestisce il calcio in Europa. Lo scrive Der Spiegel, ma anche qualche organo d'informazione spagnolo, come Marca, e l'...

Football Leaks - le mani dei top Club sull'Europa : L'ennesima bufera rischia di spazzare via la credibilità dell'Uefa. Secondo la piattaforma online Football Leaks, specializzata in clamorose e inedite rivelazioni sul mondo del pallone, ci sarebbero gravi irregolarità commesse dall'organismo che gestisce il calcio in Europa. Lo scrive DerSpiegel, ma anche qualche organo d'informazione spagnolo, come Marca, e l'...