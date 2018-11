A Casteldaccia il solito killer | l' abusivismo

huffingtonpost

(Di domenica 4 novembre 2018) Un frigorifero, carcasse di auto, copertoni, pezzi di mobili, sacchetti della spazzatura e bottiglie. Gli alberi sono sradicati e i terreni agricoli distrutti. Sul letto del fiume Milicia, ora che l'acqua sta scendendo dopo la tempesta, si vede di tutto. E tutti sapevano quanto questo torrente potesse diventare pericoloso, travolgendo con la sua furia le case e i magazzini di, un nucleo di edifici abusivi che lì, a pochi passi dal corso d'acqua, non dovevano essere costruiti. Come al, tutti sapevano. E invece una villetta, presa in affitto, è diventata la tomba per nove amici e parenti venuti qui per trascorrere i giorni di festa. In tutta la Sicilia le vittime sono dodici. C'è chi dà la colpa a un evento imprevedibile, alla forza della natura, ma è ila uccidere in queste storie che si susseguono ogni volta uguali in ...