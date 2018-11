75enne muore schiacciato da un cancello

abruzzo24ore.tv

: Casa in fiamme, muore carbonizzato un 75enne a Tiglieto - primocanale : Casa in fiamme, muore carbonizzato un 75enne a Tiglieto -

(Di domenica 4 novembre 2018) L'Aquila - Un anziano di 73 anni, A.V. di Scurcola Marsicana (L'Aquila), è deceduto in seguito ad un incidente accaduto presso la sua abitazione. L'uomo stava riparando undi ferro e, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto dallo stesso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco di Avezzano che hanno potuto solo constatare il decesso. leggi tutto