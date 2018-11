70 anni insieme | lui muore un giorno dopo aver dato l’addio a sua moglie

Tuffo nel passato - diciannovesimo episodio. Anno 2016 : nel mondo della musica ci lasciano tre miti come Prince - George Michael e David Bowie. L’album più venduto in Italia è di Mina e Celentano - a diciotto anni dal loro primo album insieme : Siamo a diciAnnove. DiciAnnove fermate. Ne manca solo una per arrivare al capolinea della lunga tratta ferroviaria del passato. La diciAnnovesima fermata del nostro viaggio si chiama 2016. Anno in cui a novembre il ricco imprenditore Donald Trump, candidato alle elezioni politiche per la fazione repubblicana, diventa il nuovo Presidente degli Stati Uniti contro ogni pronostico che vedeva come possibile vincitrice la principale avversaria ...

Bielorussia - madre uccide e decapita la figlia di 8 anni insieme all'amante : Orrore a Luninets , in Bielorussia , dove Anna Klob, una bimba di soli 8 mesi, è stata seviziata ed infine crudelmente uccisa dalla propria madre. La donna, una 25enne di nome Natalia, ha agito ...

Travolta sulle strisce mentre attraversa : Alice muore a 33 anni insieme al fidanzato : La donna e il fidanzato travolti in Olanda da un'auto guidata da un 19enne in stato di ebbrezza che è stato poi arrestato dalla polizia locale perché trovato con una quantità di alcol quattro volte superiore al massimo consentito per legge.--Stavano rientrando in bici da una serata trascorsa insieme quando sulla loro strada purtroppo hanno incrociato un giovane che, incurante dei pericoli, si era messo alla guida sella sua auto completamente ...

Muore a 12 anni per salvare il suo cane da un'auto e viene travolta con lui. Saranno sepolti insieme : Una tragedia causata da un grande legame, dal tanto amore verso il "miglior amico dell'uomo": è la storia che ha coinvolto Jennarae Goodbar, 12enne di Rockbridge County (Virginia) che adorava il suo cane e che, per salvarlo, ha perso la vita. La vicenda è stata riportata, tra i vari, da CBS News.Jennarae era pazza di Cash - questo il nome del cucciolo - e, quando l'ha visto correre in mezzo alla strada rischiando di essere travolto ...

Riso e Confetti : 20 anni insieme : ... storiche ville venete, ristoranti stellati, negozi specializzati in 'liste nozze' e bomboniere, agenzie di spettacoli con idee per intrattenere gli ospiti e di viaggi ma protagonista assoluto del ...

Silvio Testi / Chi è il marito di Lorella Cuccarini? 26 anni insieme e una famiglia generosa : Silvio Testi, chi è il marito di Lorella Cuccarini? I due hanno trascorso ben ventisei anni insieme, formando una famiglia generosa che li ha resi davvero molto felici.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:40:00 GMT)

Arte e scienza - ancora - insieme dopo vent'anni : L'Arte e la scienza possono avere molte più cose in comune di quanto si possa immaginare. L'intuizione, la creatività e la capacità di vedere il mondo da un altro punto di vista fanno pArte tanto dell'...

Il Cenacolo ha 500 anni di vita in più (insieme a migliaia di nuovi visitatori) : Nuova vita al CenacoloNuova vita al CenacoloNuova vita al CenacoloNuova vita al CenacoloChi ha provato a farlo sa quanto sia complesso: difficile trovare un posto per ammirare da vicino il Cenacolo Vinciano a Milano, e il motivo è che sono ammessi 1300 visitatori al giorno (30 ogni 15 minuti). Pochi, pochissimi, rispetto a una domanda in continua ascesa in una città che ha raggiunto il record di 5milioni di turisti nel solo primo semestre ...

Bimbo scompare insieme alla madre : trovato due anni dopo a 2mila km di distanza : Christina Hale non poteva sopportare di vivere separata dal suo piccolo Matthew, così nel 2016 ha messo in scena una folle...

GF Vip 2018 - Ivan Cattaneo è fidanzato? "Insieme da 5 anni - ha la ragazza" : Confessioni nel cuore della notte per Ivan Cattaneo. L'icona pop degli anni '80 si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata con Silvia Provvedi e Martina Hamdy nella casa del Grande Fratello Vip: il tema? La relazione del cantante - fino ad oggi considerato single - fuori dalla casa.Solo qualche giorno fa il cantante era scoppiato in un pianto liberatorio durante una festa: ha confessato poi che stava pensando al suo ex fidanzato con ...

Cristiana Capotondi - pancino sospetto con Andrea Pezzi : «Dodici anni insieme» : Un pancino sospetto per Cristiana Capotondi. L'attrice è fidanzata da lungo tempo con l'ex veejay di 'Mtv' e oggi imprenditore Andrea Pezzi è stata sorpresa durante un pranzo in un ristorante assieme ...

Dopo 15 anni - gli Articolo 31 sono di nuovo insieme su un palco e in un attimo siamo negli anni '90 : Sui megaschermi scorrono, tra un pezzo e l'altro, immagini e video di politica, guerra, cronaca, musica, cinema, cartoni animati, pubblicità, personaggi famosi, viventi e non. 25 anni di vita e ...

Insieme contro il Cancro al Quirinale con i “palloni della salute” per la celebrazione dei 120 anni della FIGC : La campagna educazionale della Fondazione Insieme contro il Cancro e della Federazione Italiana Giuoco Calcio “Il Pallone della salute” arriva sul Colle più alto di Roma. Ieri al Quirinale, durante la Cerimonia ufficiale per il 120° anniversario della FIGC, Dino Zoff ha consegnato nella mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un pallone firmato da tutti gli Azzurri della Nazionale di Calcio. Erano presenti i vertici delle ...