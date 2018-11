4 Novembre | Mattarella | Nessuno Stato ce la farà da solo | Foto

4 Novembre - Mattarella : “L’amor di patria non è estremismo nazionalista. La guerra sancì il fallimento delle classi dirigenti” : “L’amor di patria non coincide con l’estremismo nazionalista. L’amor di patria oggi è inscindibile con i principi della nostra Costituzione, che ne sono il prodotto e il compimento”. Queste le parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un’intervista al Corriere della Sera il giorno del centenario della Grande guerra. Parole che mettono in guardia dalle possibili derive ...