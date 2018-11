4 novembre | Mattarella | “L’amor di patria non è estremismo nazionalista La guerra sancì

Mattarella rende omaggio ai caduti per la cerimonia del 4 novembre : Roma, 4 nov., askanews, - Oggi 4 novembre , Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , si è prima recato all'Altare della Patria per ...

Trieste - celebrazioni del 4 novembre con il presidente Mattarella Diretta video : Il presidente della Repubblica in piazza dell’Unità d’Italia in occasione del Centenario della fine della Grande Guerra

Sergio Mattarella celebra il 4 novembre : "Amor di patria non è nazionalismo estremo" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto questa mattina all'Altare della patria a Roma una corona d'alloro al sacello del milite ignoto in occasione della ricorrenza del 4 novembre e della vittoria della Grande Guerra. Alla cerimonia stanno partecipando anche la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Difesa ...

Italia 4 novembre - Sergio Mattarella : “L’amore per la patria non è estremismo nazionalista” : Alle celebrazioni per l'armistizio con l'Austria nella prima Guerra Mondiale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il valore della coesione tra gli Stati e della compatibilità con "l'amore per la patria". E aggiunge: "Nessuno Stato, da solo, può affrontare la nuova dimensione sempre più globale. Ne uscirebbe emarginato e perdente".Continua a leggere