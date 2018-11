4 Novembre | le Frecce Tricolori sorvolano i cieli di Roma VIDEO

meteoweb.eu

: LE FRECCE TRICOLORI SORVOLERANNO L’ ALTARE DELLA PATRIA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLE FORZE ARMATE IL 4 NOVEMBRE 2… - paradisoantoni4 : LE FRECCE TRICOLORI SORVOLERANNO L’ ALTARE DELLA PATRIA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLE FORZE ARMATE IL 4 NOVEMBRE 2… - TriesteCafe : Guarderete RaiDue? Il sorvolo delle Frecce Tricolori alle 12.40 circa! - Florian_Vienna : @FrecceTricolori @ItalianAirForce 4. NOVEMBRE! by Frecce Tricolori #rt @FrecceTricolori 4. Nov. 2013 ´´4 novembre s… -

(Di domenica 4 novembre 2018) Questa mattina si è tenuto ail tradizionale passaggio delle, in occasione della ricorrenza del 4. Piazza Venezia è stata sorvolata anche da 5 elicotteri in formazione, uno per ciascuna forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri) e della Guarda di finanza.: lel’Altare della PatriaL'articolo 4: lediMeteo Web.