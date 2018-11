4 Novembre | il presidente Senato a Bari

Caos Serie B - parla il presidente Balata : “aspettiamoci di tutto il 15 Novembre” : Caos Serie B, il 15 novembre sarà una giornata fondamentale per la questione ripescaggi, anche se il torneo è iniziato ormai da mesi “Il consiglio federale con Gravina? Fare la pecora nera non mi piace. Non ci tengo molto. Il presidente è stato assolutamente gentile, accogliente. Ha condotto il consiglio federale con grande personalità e serenità. Non c’è stato alcun problema. La Serie B adesso a 19 squadre in modo definitivo? ...