4 Novembre di caldo record al Nord Italia | clima primaverile nel giorno della Festa delle

Super caldo sull’Europa orientale - oltre i 20°C in Polonia : infranti numerosi record per il mese di Novembre [DATI] : Mentre l’Europa occidentale fa i conti con una depressione che crea maltempo nell’area mediterranea, le parti orientali del Vecchio Continente si ritrovano sotto un’estesa dorsale che sta facendo schizzare le temperature fino a valori ben al di sopra della norma. Se in Italia a causa dello Scirocco, che sta alimentando forte maltempo dall’inizio settimana, oggi ci ritroviamo con temperature che raggiungono i +26°C in Calabria e Campania, ...

Previsioni Meteo clamorose per il Ponte del 1° Novembre : Italia nel caos tra maltempo estremo e caldo estivo : Previsioni Meteo – Mentre l’Italia vive in queste ore una pesantissima ondata di maltempo che sta provocando gravi criticità in tutto il territorio nazionale e peggiorerà ulteriormente domani, Lunedì 29 Ottobre, si palesano scenari davvero clamorosi per la settimana entrante e in modo particolare per l’attesissimo Ponte del 1° Novembre, uno dei più importanti di quest’anno perchè l’1 Novembre cade di Giovedì e quindi in tanti ne hanno ...