12 morti per il maltempo in Sicilia Due famiglie inghiottite dal fiume

In Sicilia 12 morti per il maltempo : Roma, 4 nov., askanews, - Nuove vittime per il maltempo in Sicilia. Allagamenti, esondazioni e smottamenti che hanno colpito soprattuto la provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte. A ...

morti a Casteldaccia - il dolore del papà : "Ho perso tutto" : Il dolore è troppo. Giuseppe Giordano , 35 anni, scampato alla strage di Casteldaccia che ha distrutto la sua famiglia, non ha più lacrime da versare. Giuseppe, anch'egli nella villa travolta dalla ...

Maltempo - dieci morti a Palermo - Esonda un fiume e porta via nove persone : Il dramma di Castellaccia - Nella villa, che si trova al confine dei comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, non distante dall' autostrada Palermo-Catania , si trovavano amici e parenti per ...

Maltempo killer - Italia in ginocchio : 37 morti in un mese - peggio di un Uragano. E’ un autunno terribile per colpa del caldo anomalo : Il Maltempo che sta flagellando l’Italia ha provocato 37 morti nell’ultimo mese, e 32 morti nell’ultima settimana: un bilancio drammatico, peggiore persino dell’impatto degli Uragani nei Paesi tropicali. E’ un autunno terribile per colpa del caldo anomalo: proprio le temperature eccezionalmente elevate di Ottobre e di quest’inizio di Novembre, determinate da un persistente flusso di Scirocco che porta masse ...

Maltempo - 12 morti e un disperso in Sicilia. DIRETTA - : Due vittime nell'agrigentino e 10 in provincia di Palermo. Conte verso le zone alluvionate. Salvini a Belluno e Venezia. In Veneto danni per un miliardo di euro. Allerta arancione in tutte e tre le ...

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia : apocalisse d’acqua e fango - 12 morti e un disperso. Le drammatiche FOTO da Casteldaccia e i NOMI delle vittime : 1/26 ...

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini : villetta sommersa dal fiume in piena. Due persone travolte da torrente nell'Agrigentino : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto...

Tragedia del maltempo in Sicilia - 12 morti. Conte parte per Palermo : Il bilancio ancora provvisorio delle esondazioni di due fiumi nel palermitano: nove persone sono affogate in una villa sommersa dall'acqua del Milicia a Casteldaccia, mentre un uomo è morto travolto ...

Maltempo - strage nel PalermitanoEsonda fiume : 10 morti e 2 dispersi : Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e due risultano disperse Segui su affaritaliani.it

Maltempo : Sicilia in ginocchio - 10 morti a Palermo (anche un disperso) : Le piogge torrenziali hanno fatto strage la scorsa notte in provincia di Palermo, dove dieci persone sono morte e una è ancora dispersa. Nove delle vittime facevano parte della stessa famiglia, sorpresa in una villa di Casteldaccia dalla piena del fiume Milicia che ha allagato la casa: sono morti annegati padre, madre, figli e nonni. Tra i corpi recuperati dai vigili del fuoco, quelli di due bambini di 1 e 3 anni, e di un adolescente di ...

10 morti in Sicilia per il maltempo : In provincia di Palermo è esondato il fiume Milicia, che ha travolto una casa dove vivevano due famiglie: ci sono stati problemi e danni anche in provincia di Agrigento