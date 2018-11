Zaia mette il presepe a scuola | fondi per far nascere Gesù tra i banchi

ilgiornale

: se la civiltà è costruire tecnologia per proteggersi dalle intemperie e poi la pioggia (mica la pioggia di meteorit… - AUndici : se la civiltà è costruire tecnologia per proteggersi dalle intemperie e poi la pioggia (mica la pioggia di meteorit… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Anche quest'anno la Regione Veneto si impegna a far "nelle scuole. Sono stati stanziati infatti ben 50mila euro per premiare gli istituti che per primi realizzeranno il tradizionaledi Natale.Come racconta Tgcom24, il merito è di un emendamento alla legge di stabilità regionale presentato dal centrodestra e approvato a maggioranza."Così valorizziamo la tradizione culturale ed artistica italiana", l'assessore all'Istruzione Elena Donazzon, "L'iniziativa intende promuovere nelle scuole l'allestimento del, realizzato tenendo conto della tradizione storica e culturale propria del nostro territorio e valorizzarne altresì la natura di simbolo non religioso, ma anche quale parte integrante della storia e della tradizione culturale ed artistica italiana".Capofila del progetto è l'Educandato statale di Montagna che si accolla i costi dell'iniziativa (tra cui l'onere ...