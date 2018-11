Z Nation 5×07 | un ingrediente segreto per un dolce amaro

ilnotiziangolo

(Di sabato 3 novembre 2018) Z5×07 trama e promo – Il settimo episodio andrà in onda su SyFy venerdì, 16 novembre 2018. “Doc’s Stoned History” ci svela già quale sarà il nuovo slancio di Doc. La trama di Z5×07 prevede anche che Warren ed il resto del gruppo raggiungeranno la panetteria per una missione speciale. Z5×07 trama e anticipazioni La storia di Doc è molto semplice e cara a tutti gli amanti del tema horror e splatter: che cosa ne pensa il nostro pazzo scienziato protagonista di American History? Spiegherà la sua personale versione a George, Sketchy e Skeezy, rievocando al tempo stesso alcune storie e mitologie sui Padri Fondatori. Ci sarà così il modo di rendere il tutto più teatrale e vissuto, soprattutto per 10k. LEGGI ANCHE Z5: l'attesa è finita, ecco la data della premiere Warren e gli altri invece saranno impegnati altrove e ...