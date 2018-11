Young Sheldon 2×09 | cambiare casa oppure no?

Young Sheldon 2×06 : un nuovo amore per Georgie : Young Sheldon 2×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie Tv andrà in onda sulla CBS giovedì, 25 ottobre 2018. “Seven Deadly Sins and a Small Carl Sagan” ci mostra il particolare approccio del protagonista con Halloween. La trama di Young Sheldon 2×06 prevede inoltre un cambiamento nella vita di Georgie. Young Sheldon 2×06 trama e anticipazioni Sembra arrivato il momento per il nostro Georgie di fare un ...

Il crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory con il ritorno di Tam nell’episodio 12×04 (video) : Tam, l'amico d'infanzia del personaggio di Jim Parsons, arriva per un crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory. Nello spin-off ci viene spiegato che quando il fisico teorico aveva solo nove anni e andava al liceo aveva legato con Tam, un ragazzo asiatico che sarebbe diventato il suo migliore amico. In The Big Bang Theory 12x04, Amy apprende che Sheldon non ha invitato Tam al loro matrimonio, apparentemente perché i due devono aver ...

The Big Bang Theory - arriva il "crossover" con Young Sheldon (Video) : Che il legame tra The Big Bang Theory ed il suo spin-off Young Sheldon fosse destinato a rafforzarsi con l'annuncio che la dodicesima stagione della serie da record della Cbs sarebbe stata l'ultima, c'era da aspettarselo. Gli autori e produttori della sit-com hanno infatti detto più volte di voler coinvolgere le versioni adulte di alcuni personaggi del prequel su Sheldon all'interno di The Big Bang Theory.Non bisognerà aspettare tanto per ...

The Good Doctor 2 - Manifest e Young Sheldon 2 accendono la serialità americana : calendario completo delle 30 serie in partenza : Un vero e proprio tsunami è quello in arrivo dagli Usa e che ha preso il via con The Good Doctor 2, la nuova Manifest, Young Sheldon 2 e tante altre serie tv. La nuova stagione televisiva americana che il pubblico italiano tanto ama ha preso il via proprio qualche ora fa quando in America con il ritorno degli show rivelazione dello scorso anno e delle novità importanti come Manifest, la nuova serie con Josh Dallas. Per alcuni è già la nuova Lost ...

Un nuovo spin-off di The Big Bang Theory dopo Young Sheldon? Steve Holland : “È una bella idea” : Si avvicina la fine per una delle serie più viste e amate al mondo, e i fan si chiedono se ci sarà un altro spin-off di The Big Bang Theory dopo Young Sheldon. Intervistato da Glamour, lo showrunner Steve Holland ha risposto a diverse domande sull'ultima stagione della comedy, che debutterà lunedì 24 settembre negli Stati Uniti. L'idea di proseguire il franchise è elettrizzante, ma lo sceneggiatore ammette di non pensarci al ...

Svelato il promo di Young Sheldon 2 - nella seconda stagione un nuovo legame con The Big Bang Theory (video) : nella notte, la CBS ha Svelato il promo di Young Sheldon 2. I nuovi episodi debutteranno lunedì 24 settembre, preceduti dalla dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory. Entrambe le serie poi torneranno alla loro consueta slot, al giovedì sera. Il network ha anche divulgato la sinossi del primo episodio di Young Sheldon 2, in cui si legge: Dopo che Sheldon smonta il frigorifero per fermare un ronzio disturbante, riceve una lettera in ...

Young Sheldon 2×02 : da scienziato a religioso? : Young Sheldon 2×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv andrà in onda sulla CBS lunedì, 1 ottobre 2018. “A Crisis of Faith and Octopus Aliens” ci svela che l’argomento fede sarà al centro del debutto della seconda stagione. La trama di Young Sheldon 2×01 ci parla infatti di Mary e di una sua crisi personale. Young Sheldon 2×02 trama e anticipazioni Il nostro caro protagonista e piccolo ...