: Yemen: è morta Amal, la bambina simbolo della guerra dimenticata - eziomauro : Yemen: è morta Amal, la bambina simbolo della guerra dimenticata - SkyTG24 : Yemen, è morta di fame Amal: la bambina di 7 anni simbolo della guerra - repubblica : Yemen: è morta Amal, la bambina simbolo della guerra dimenticata [news aggiornata alle 13:37] -

Una foto che aveva scosso il mondo intero ma, come spesso capita, non ha prodotto alcun cambiamento nella sua vita e in quella di oltre 11 mln di bambiniiti che necessitano di assistenza ...(Di sabato 3 novembre 2018)