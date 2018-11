romadailynews

: XV Municipio, Andrea Nardini è il Coordinatore della Lega Salvini Premier: Andrea Nardini… - romadailynews : XV Municipio, Andrea Nardini è il Coordinatore della Lega Salvini Premier: Andrea Nardini… - regis_andrea : RT @Paolo__Ferrara: Lei è una delle organizzatrici della manifestazione in Campidoglio, quella senza colori politici - si come no. Guardate… - Pilon_Andrea : RT @Paolo__Ferrara: Lei è una delle organizzatrici della manifestazione in Campidoglio, quella senza colori politici - si come no. Guardate… -

(Di sabato 3 novembre 2018), è stato nominato dai vertici regionali del partito” delRoma XV. Trentaquattro anni, giornalista professionista e laureato in editoria e giornalismo, da sempre residente sulla Cassia, alla Giustiniana in particolare, è stato fondatore e Direttore editoriale del giornale Zona Roma Nord, mansione che ha lasciato proprio la scorsa settimana per dedicarsi a tempo pieno alla nuova avventura politica. Oltre alla nomina dei quindici Coordinatori Municipali, sono stati nominati dodici membri nel direttivo di Roma e provincia e quarantasette referenti per la periferia capitolina. L’incarico è arrivato su comunicazione scritta del Commissario romano leghista On. Francesco Zicchieri, anchedel partito nel Lazio. Le nomine romane vedono anche come vice-commissari romani Daniele Giannini, attualmente già ...