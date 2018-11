X Factor 12 | Intervista al direttore artistico Simone Ferrari

Simone Frulio dopo X Factor torna con nuovi brani e un progetto con Make A Wish Italia (intervista) : Simone Frulio vive la sua prima esperienza con “L’Ambrogino d’oro”, ma successivamente sono arrivati “Io Canto” con Gerry Scotti e X Factor 7 a cui ha partecipato come membro del gruppo Freeboys, con il quale ha inciso un album e girato per un tour estivo. dopo una pausa di quattro anni, Simone Frulio torna con tre singoli, il primo “Battito di mano”, in vista di un nuovo album imminente. Se dovessi raccontare il tuo nuovo singolo “E non ...