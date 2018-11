WTA Zhuhai – Infortunio per Madison Keys | la tennista americana abbandona il torneo | Wang

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : Keys - Muguruza e Barty raggiungono Julia Goerges in semifinale : Con i tre incontri di oggi sono state determinate le semifinali del WTA Elite Trophy 2018, in corso di svolgimento a Zhuhai. La formula molto particolare del torneo, che prevede quattro gironi da tre, ha generato situazioni curiose in tutti i match odierni. Per cominciare, la prima sfida, quella tra Caroline Garcia e Aryna Sabalenka, si è risolta in favore della francese per 6-4 6-4. Il risultato, però, non l’ha qualificata per le ...

WTA Zhuhai – Sconfitta indolore per Madison Keys : l’americana perde contro Wang ma passa il turno : Madison Keys Sconfitta da Wang nel secondo e ultimo turno del Gruppo A del WTA di Zhuhai: la tennista americana passa ugualmente alla fase eliminatoria per una migliore differenza set Sconfitta indolore per Madison Keys nell’ultimo turno del Girone A del WTA di Zhuhai. La tennista americana si è arresa in 3 set alla cinese Qiang Wang (numero 22 WTA), conclusi con il punteggio di 6-1 / 3-6 / 1-6, ma ha mantenuto la leadership del girone. ...

WTA Zhuhai – Due su due per Muguruza : la spagnola batte Sevastova e vince il Girone B a punteggio pieno : Garbine Muguruza supera Sevastova e vince entrambi gli incontri del Girone B: la tennista spagnola accede alle fasi eliminatorie a punteggio pieno Garbine Muguruza vince il Girone B del WTA di Zhuhai. La tennista spagnola, attualmente numero 17 del ranking mondiale femminile, ha bissato il successo all’esordio su Zhang, battendo anche Sevastova nella seconda e ultima sfida del Girone. Il match era una sorta di spareggio per il passaggio ...

WTA Zhuhai – Colpaccio Garcia : vittoria contro Sabalenka e passaggio del turno : Caroline Garcia vince il secondo e ultimo match del Gruppo C battendo Aryna Sabalenka: la tennista francese passa il girone Nonostante la sconfitta iniziale, nella sfida contro Barty, Caroline Garcia riesce a vincere il Gruppo C del WTA di Zhuhai e a qulificarsi per le fasi eliminatorie. La tennista francese batte la quotatissima Aryna Sabalenka, numero 12 del ranking mondiale femminile, e conquista la testa del girone C a causa di una ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : Julia Goerges in semifinale - vincono anche Barty e Sevastova : La terza giornata del WTA Elite Trophy 2018 in corso di svolgimento a Zhuhai porta con sé l’arrivo del primo nome capace di qualificarsi per le semifinali: è quello di Julia Goerges. La tedesca ha superato, nel match decisivo del gruppo Rose, la belga Elise Mertens col punteggio di 6-2 7-6(5). La detentrice di questo torneo ha avuto bisogno di quattro match point (tre nel dodicesimo gioco del secondo set e uno nel tie-break) per continuare ...

WTA Zhuhai – Sevastova risponde a Muguruza : Zhang ko - la tennista lettone conquista il primo punto nel girone : Anastasija Sevastova conquista il primo punto nel girone B: la tennista lettone batte Zhang in due set e si prende il primo posto, a pari merito con Muguruza Esordio con vittoria per Aanastasija Sevastova nel WTA di Zhuhai. La tennista lettone supera la cinese Zhang e conquista il primo punto nel girone. Grazie al 6-0 / 7-6 (12-10) inflitto alla tennista asiatica, Sevastova risponde al successo di Muguruza nella giornata di ieri, andandosi ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : i risultati di mercoledì 31 ottobre. Kontaveit e Muguruza vincono al terzo set - Keys batte Kasatkina : La seconda giornata del WTA Elite Trophy 2018, in corso di svolgimento a Zhuhai, si rivela decisamente più movimentata della prima guardando ai risultati: due incontri si sono conclusi al terzo set, ed entrambi sono andati oltre il muro delle due ore di gioco. Nel match di apertura del giorno, l’estone Anett Kontaveit supera la tedesca Julia Goerges, vincendo nettamente il primo set per 6-2, perdendo il secondo per 4-6 e rimontando uno ...

WTA Zhuhai – Muguruza apre il Gruppo B con un successo : la spagnola supera Zhang in 3 set : Vittoria nella sfida di apertura del Gruppo B del WTA di Zhuhai per Garbine Muguruza: la tennista spagnola supera cinese Wang in 3 set Il Gruppo B del WTA di Zhuhai si apre con il successo di Garbine Muguruza su Shuai Zhang. La tennista spagnola, scivolata fuori dalla top 10 da qualche settimana e attualmente numero 17 del ranking mondiale femminile, si è imposta sulla tennista asiatica in 3 set, vinti con il punteggio di 3-6 / 6-3 / 6-2. ...

WTA Zhuhai – Keys piega Kasatkina e vola in testa al Gruppo A : Madison Keys batte Daria Kasatkina in due set e si prende la testa del Gruppo A del WTA di Zhuhai Bastano un’ora e 10 minuti a Madison Keys per guadagnare il primo successo nel WTA di Zhuhai. La tennista americana, attualmente numero 16 del ranking mondiale femminile, ha superato Daria Kasatkina, fresca di top 10 (10ª), vincendo due set con il punteggio di 2-6 / 4-6. Keys si è portata dunque in testa al proprio girone (Gruppo A), mettendosi alle ...

WTA Zhuhai – Kontaveit riscatta il ko all’esordio : Goerges sconfitta al terzo set : Anett Kontaveit riscatta il ko all’esordio del WTA di Zhuhai: la tennista estone batte in 3 set la tedesca Goerges Anett Kontaveit riscatta il ko all’esordio nel WTA di Zhuhai e firma la prima vittoria nel gruppo D. Il particolare torneo cinese, che parte dalle fasi a gironi e poi prevede le fasi ad eliminazione diretta, vede però la tennista estone già fuori dai giochi. La sconfitta all’esordio contro Mertens per 2 set a 0, e la vittoria ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 : i risultati di martedì 30 ottobre. Vincono Sabalenka - Mertens e Kasatkina : Si è aperta quest’oggi a Zhuhai, Cina, la quarta edizione del WTA Elite Trophy, successore diretto del WTA Tournament of Champions, ma che ne mantiene intatta una sostanziale aura di Masters di seconda fascia, dal montepremi comunque elevato (vicino ai due milioni e mezzo). Il match inaugurale è stato quello del gruppo Orchid, in cui Aryna Sabalenka ha battuto con un doppio 6-4 Ashleigh Barty: alla bielorussa, nel primo set, è bastato un ...

