ha cancellato oltreautomatici che postavano messaggi invitanti a non andare a votare alle elezioni di midterm e che apparivano erroneamente provenire dai democratici. Lo ha reso noto il social media alla Reuters, come si legge sul suo sito. La rimozione risale a fine settembreinizio ottobre,su segnalazione dei dem. Il numero deglieliminati è modesto se rapportato ai milioni dicancellati per la diffusione di fake news nelle scorse presidenziali.(Di sabato 3 novembre 2018)