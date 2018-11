Volley – Milano subito in campo per ripartire in campionato | domani arriva Castellana

Volley – Pesante sconfitta per la Revivre Axopower Milano : Modena trionfa 3-0 : Modena amarissima, al PalaPanini la Revivre Axopower Milano esce sconfitta 3-0. Mai in partita, la formazione di Giani si arrende ai padroni di casa che lasciano in panchina Zaytsev Non c’è stata partita al PalaPanini di Modena dove la Revivre Axopower Milano era impegnata per la quarta giornata di Superlega. Un secco 3-0 subito dalla formazione guidata da Andrea Giani, incapace di opporre resistenza ai padroni di casa. Nel catino del ...

Volley – Velasco mette in guardia Modena : “Milano agguerrita - voglio umiltà e attenzione” : Julio Velasco tesse le lodi di Milano e chiede ai suoi umiltà e attenzione in conferenza stampa. Oltre 4500 i presenti alla sfida di domani, gli ultimi tickets in vendita al PalaPanini e su www.vivaticket.it Si è svolta questa mattina la conferenza di Julio Velasco pre-match di domani con Milano presso la sala stampa del PalaPanini. Queste le parole dell’Head Coach: “questo è un campionato difficilissimo e anche quella di ...

Volley – Milano alla corte dello Zar : la Revivre Axopower affronta la Modena di Zaytsev : Big match per la PowerVolley che, dopo la sconfitta contro Latina, affronta il banco di prova dei canarini Vigilia dal profumo di big match per la Revivre Axopower Milano che chiude il mese di ottobre con l’ultimo allenamento prima della partenza per Modena. Domani, alle ore 18.00, si torna in campo per la quinta giornata di Superlega: al PalaPanini la formazione guidata da Andrea Giani affronta in trasferta la compagine canarina guidata ...

Volley : Superlega - Berger operato con successo a Milano : Lo schiacciatore austriaco della Sir Safety Conad Perugia Alexander Berger è stato operato oggi a Milano per rimuovere una fastidiosa ernia discale. Nei prossimi giorni saranno valutati i tempi di ...

Volley – Quattro partite in 10 giorni per la Revivre Axopower Milano : Novembre mese verità: Milano alla ricerca della propria identità. Quattro partite in 10 giorni per la Revivre Axopower: si comincia giovedì con Modena fino al derby con Monza dell’11 novembre Si è ritrovata in palestra la Revivre Axopower Milano che, dopo la sconfitta al quinto set contro Latina nell’anticipo della terza giornata di Superlega, è al lavoro per preparare l’insidiosa trasferta di Modena. Giovedì 01 novembre, infatti, si ...

Volley – La Revivre Axopower Milano si arrende al quinto set contro Latina [GALLERY] : Al tie break passa Latina: la Revivre Axopower Milano si arrende solo al quinto set. Non trova la continuità della vittoria la formazione di Giani: gli alti e bassi del match permettono ai pontini di vincere 3-2 Si arrende al quinto set la Revivre Axopower Milano al cospetto di una coriacea Top Volley Latina. Nella sfida che segna l’apertura della terza giornata del campionato di Superlega, la formazione di casa non riesce a portare a casa ...

DIRETTA/ Milano Latina (risultato finale 2-3) streaming video Rai : ospiti al tie break! (Volley maschile) : DIRETTA Milano Latina: info streaming video e tv Rai della partita di volley maschile, anticipo della 3^ giornata del Campionato di Serie A1 di Superlega.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:43:00 GMT)

Volley – Revive Axopower Milano alla ricerca di un bis in casa contro Top Volley Latina : Stasera alle ore 18 (diretta su RaiSport) i meneghini saranno in campo contro la Top Volley Latina. Due squadre diametralmente opposte a confronto Nell’anticipo della 3° giornata di campionato, i milanesi ospitano i ragazzi di coach Tubertini in una sfida che per Sbertoli e compagni potrebbe rappresentare la conferma di un importante percorso di crescita. Le due compagini sono completamente diverse tra di loro. La Revivre Axopower è la ...

Volley – Milano sfida domani Latina : anticipo in diretta su Raisport per la PowerVolley : Milano cerca continuità: domani si scende in campo alle 18.00 contro Latina. anticipo in diretta su Raisport per la PowerVolley di coach Giani che cerca il bis in casa Allenamento di vigilia per la Revivre Axopower Milano che domani scende in campo per l’anticipo di Superlega che apre la terza giornata del campionato. Alle ore 18.00 al PalaYamamay di Busto Arsizio arriva la Top Volley Latina di coach Tubertini, alla ricerca dei primi punti ...

Volley : Superlega - Milano-Latina è l'antipasto della 3a giornata : Il giorno successivo, alla stessa ora, telecamere di Rai Sport al Pala Barton per Sir Safety Conad Perugia - Itas Trentino. In scaletta il derby regionale al Pala De Andrè tra Consar Ravenna e Azimut ...

Volley – Revivre Axopower Milano - Piano pronto al rientro : “in anticipo sui tempi di recupero - sono felice” : Matteo Piano della Revivre Axopower Milano pronto al rientro in campo dopo il brutto infortunio al tendine d’Achille 224 e 160: ma anche 11, 4 e 2. Numeri, apparentemente senza significato, ma con un unico filo conduttore: Matteo Piano. 224, come i giorni dall’ultima partita giocata dal centrale di Asti nella scorsa stagione con la maglia di Milano nei Playoff scudetto contro Modena. Era l’11 marzo e l’allora Revivre Milano, nel ...

Volley – Milano vs Padova : domani il PalaYamamay apre le porte della Superlega : Seconda giornata di campionato: dopo la sconfitta con Ravenna, Milano cerca il riscatto in casa contro la formazione veneta Ultimo allenamento per Milano alla vigilia della seconda giornata di campionato. domani alle ore 18.00 esordio casalingo per la Revivre Axopower che, dopo la sconfitta per 3-0 rimediata nella prima giornata contro Ravenna, apre le porte del PalaYamamay di Busto Arsizio (VA) per la sfida contro la Kioene Padova. ...

Volley – Revivre Axopower Milano - Riccardo Sbertoli : “contro Padova in campo per fare due passi in avanti” : Dopo la battuta d’arresto contro Ravenna, la Revivre Axopower Milano si prepara alla sfida di domenica contro i patavini È tornata a sudare in palestra la Revivre Axopower Milano che, dopo i giorni di riposo previsti dopo la sfida d’esordio in campionato con Ravenna, si è ritrovata per riprende il programma di allenamenti settimanale. Secondo giorno di preparazione per i ragazzi di Andrea Giani che, dopo aver scaricato le tossine della ...