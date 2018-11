Violenza sulle donne | segregate e picchiate | quattro casi e tre arresti tra Roma | Modena

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 novembre 2018)in casa, violentate,. Sono solo alcuni dei soprusi che hanno subitodi, Corsico,e Alghero. E gli aggressori non uomini sconosciuti: tutt’altro. Al contrario si tratta dei fidanzati, mariti o ex conviventi. Tre sono stati arrestati, mentre un giovane sardo è indagato dalla procura di Sassari. Rinchiusa per 96 ore – A riportare la denuncia di una donna di 45 anni di Tor Bella Monaca, quartiere di, è il Corriere della Sera. Una prigionia durata 4 giorni, terminata solo ieri pomeriggio quando la vittima è riuscita a fuggire e a chiamare la polizia. Secondo le ricostruzioni, la donna di giorno veniva segregata in bagno, di notte in camera da letto. Un tempo scandito da botte e urla. La vittima, secondo quanto raccontato dai soccorritori, era ridotta pelle e ossa, costretta a mangiare solo qualche tozzo di pane. Ad innescare il ...