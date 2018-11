VIDEO Guignard-Fabbri pattinaggio di figura | Grand Prix Helsinki 2018 | azzurri secondi

oasport

(Di sabato 3 novembre 2018) I danzatoriCharlènee Marcohanno conquistato la seconda posizione in occasione della terza tappa del circuito ISUdi. Gli atleti di Barbara Fusar Poli sono stati autori di una prova monumentale in cui hanno raccolto, ad eccezionale della circolar step, livello 4 in tutti gli elementi. Con la leggerezza e la scorrevolezza che li contraddistingue, Charlène e Marco hanno trasformato l’Ice Hall in un set di Hollywood, avvolgendo gli spettatori nelle atmosfere sognanti del film di Chazelle “La la land”. Riviviamo insieme la danza libera di, virtualmente qualificati alle Finali di Vancouver in programma dal 6 al 9 dicembre. ILDELLA DANZA LIBERA DI NICOLE DELLA MONICA E MATTEO GUARISE Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...