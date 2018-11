VIDEO Della Monica-Guarise pattinaggio artistico | Grand Prix Helsinki 2018 | azzurri

È morto il vero Super Mario : l’uomo che ispirò il celebre VIDEOgames della Nintendo : È morto a 84 anni Mario Segale. Wikipedia lo descrive come “un imprenditore coinvolto in alcuni progetti urbanistici nell’area di Seattle fin dagli anni Cinquanta”, per poi operare nel settore dell’asfalto e dell’edilizia. Ma Segale era molto di più, era l’uomo da cui l’eroe del videogame ”Super Mario” ha preso il nome. Un self made man come tanti ce ne sono stati negli Usa del secondo dopoguerra. Pochi ...

VIDEO porno a scuola. Occhio - che la responsabilità non è dei ragazzini - ma dei loro genitori - degli insegnanti e della scuola : ... , ma a fronte di chi parla di psicologi a cui i ragazzini dovrebbero essere sottoposti dopo aver visto immagini pornografiche, noi crediamo che se proprio qualcuno volesse fruire della scienza ...

Prima di ogni cosa - il VIDEO Della nuova canzone di Fedez è online : Il video del nuovo singolo di Fedez - Prima di ogni cosa - è finalmente online. C'era molta attesa per questa nuova oper del rapper che torna - dopo il lungo sodalizio con J-Ax - a cantare da solo. La ...

Fabrizio Corona si scusa con Totti ma attacca i tifosi della Roma (VIDEO) : Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi chiede scusa a Totti, ai suoi figli ma attacca i tifosi della Roma Dopo la lite di una settimana fa in diretta tv con Ilary, Corona oggi ha pubblicato un post su Instagram per scusarsi con Totti. Solo con lui però, senza mai menzionare sua moglie: “Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori ...

Eurolega - Milano-Efes : il canestro della vittoria di Mike James [VIDEO] : Mike James ha messo a segno il canestro della vittoria per la sua Olimpia Milano sull’Efes, una tripla pazzesca Mike James ha vinto la gara tra Efes e la sua Olimpia Milano con un canestro davvero pazzesco sul punteggio di -2 per i milanesi. E pensare che ha chiuso l’incontro con 4/19 al tiro, pessime cifre dunque, ma poco importa, Mike James ha messo a segno la giocata che è valsa la vittoria. Ecco il video del canestro ...

Insigne-Mertens - due ‘alieni’ al San Paolo - il Napoli domina contro l’Empoli e mette pressione alla Juve : la vetta della classifica è vicina per Ancelotti [FOTO e VIDEO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Wanda Nara in reggiseno nel backstage del servizio fotografico : il dietro le quinte della moglie di Icardi [VIDEO] : Wanda Nara si mostra seminuda nel backstage del servizio fotografico di cui è stata protagonista oggi: la moglie di Mauro Icardi sempre più sexy Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, lavora come modella ed opinionista. Proprio oggi la bellissima argentina è stata protagonista di un servizio fotografico, di cui la Wags ha reso social il backstage grazie alle storie pubblicate su Instagram. La bionda 31enne in reggiseno è apparsa nel dietro le ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : riviviamo lo short program di Nicole Della Monica e Matteo Guarise - al comando dopo lo short! : Grandissima prestazione per la coppia di artistico azzurra Nicole Della Monica-Matteo Guarise, al comando dopo lo short program nella terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. dopo una piccola incertezza nell’esecuzione del triplo salchow in parallelo, i pattinatori azzurri allenati da Cristina Mauri e Nina Mozer hanno portato a termine nel migliore dei modi il bellissimo programma interpretato sulle ...

Sesso a tre tra bambini di 10 anni : il VIDEO fa il giro della scuola su Whatsapp : Tra molti studenti di alcune scuole della provincia di Firenze è circolato un video che immortala tre bambini intenti ad avere un rapporto sessuale in un giardino. Indaga la Procura presso il Tribunale dei Minori di Firenze. L'appello ai genitori: "Controllate sempre gli smartphone dei vostri figli".Continua a leggere

Lite e pugni tra autista e passeggera - il pulman sbanda e precipita nel fiume : almeno 13 morti Il VIDEO Della tragedia : Una violenta Lite a schiafi e pugni tra autista e passeggera è alla base dell'incredibile incidente stradale che domenica ha visto un pullman schiantarsi contro un guardrail e precipitare...

Nitro ospite della MaionchI : 'Mara sei magnifica' - lei : 'Sembra un vichingo' (VIDEO) : Mara MaionchI incontra la nuova musica italiana. Questa sera, infatti, su Sky Uno andra' in onda la penultima puntata di 'Mara Impara', il nuovo format televisivo che ha permesso alla popolarissima discografica, nonché la più apprezzata tra i giudici di X Factor, di confrontarsi con alcuni esponenti della nuova scena musicale del bel paese, da lei giudicati interessanti. Ovviamente se si parla di nuova musica italiana si parla principalmente di ...

Immensa “colonia” di polpi avvistata a covare : le rarissime immagini dagli abissi della California [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...