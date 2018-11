Verratti parla dopo l’arresto | “ho sbagliato | mi scuso”

sportfair

: RT @pirata_21: #Parigi, #Verratti arrestato per guida in stato di ebrezza. Adesso vaglielo a spiegare che parla proprio così normalmente. - PaoloX68 : RT @pirata_21: #Parigi, #Verratti arrestato per guida in stato di ebrezza. Adesso vaglielo a spiegare che parla proprio così normalmente. - pirata_21 : #Parigi, #Verratti arrestato per guida in stato di ebrezza. Adesso vaglielo a spiegare che parla proprio così normalmente. - __TheTank : Verratti ubriaco che parla con la polizia francese... ?? -

(Di sabato 3 novembre 2018) Marcoè stato fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito e tratto in arresto nella notte fra martedì e mercoledì “Ho fatto un errore. Queste sono cose che non dovrebbero accadere. Al mattino, ho avvertito l’allenatore e i miei compagni di squadra, ho passato tre giorni difficili. Mi servirà come lezione, mi scuso… ho una immagine da tutelare, è importante. Ho qualcosa da farmi perdonare, quindi darò di più”. Queste le scuse del centrocampista del Psg Marcola gara con il Lille. Il giocatore nella notte fra martedì e mercoledì, quando è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. “A tutti capita di sbagliare, che tu sia calciatore oppure no, ma mi dispiace, sono il primo a essere deluso anche perché ho un’immagine da difendere. La società ha accettato le mie scuse e ...