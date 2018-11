Verratti | guida in stato d' ebrezza | ' Mi scuso | ho un' immagine da tutelare' Ora 40mila

PSG - Verratti fermato dalla Polizia : alcol alla guida : Brutta avventura per Marco Verratti. Il centrocampiste del PSG, come riportato dall’odierna edizione di l’Equipe, sarebbe stato fermato dalla Polizia per alcol alla guida. 2.5 il limite consentito dalle leggi francesi, 4.9 il tasso alcolico fatto registrare dal centrocampista ex Pescara. Una brutta vicenda che potrebbe privare Marco Verratti della patente per un lungo periodo. […] L'articolo PSG, Verratti fermato dalla Polizia: ...

Calcio - Marco Verratti fermato a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza - sarà multato dal PSG : Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, è stato fermato nella notte tra martedì a mercoledì a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta da l’Equipe, gli agenti hanno riscontrato un tasso alcolemico di 0,49 mg/l, superiore a quello consentito dalla legge (0,25 mg/l). Il giocatore è stato portato in commissariato per poi essere rilasciato alcune ore dopo. Attraverso un comunicato il PSG ...

