Verissimo | Elettra Lamborghini confessa | “Non mi piacciono certe trasmissioni…”

lanostratv

: Elettra Lamborghini a #Verissimo parla del rapporto con i fan. Poi sul suo ragazzo ideale: “non amo i palestrati” - Novella_2000 : Elettra Lamborghini a #Verissimo parla del rapporto con i fan. Poi sul suo ragazzo ideale: “non amo i palestrati” - BaByLyzzy : RT @greysonelove: Fiera di seguire Elettra sin dai tempi di CON LA PRECISION DE PICASSO #Verissimo - cercavo_te : RT @TrashAmmme: Penso che sia giusto che Elettra non partecipi al #GFvip. Non perché non la vorrei in casa, ma perché l'Italia non se la m… -

(Di sabato 3 novembre 2018)sida Silvia Toffanin Poco fa aè arrivata, la quale ha parlato della sua vita privata e lavorativa con la conduttrice Silvia Toffanin. In questa circostanza ha celebrato il grandissimo successo discografico ottenuto in questi ultimi mesi con il suo primo singolo intitolato “Pem Pem”. E giusto poche settimane fa è uscito anche il suo nuovo brano intitolato “Mala”. Ovviamente la ragazza oggi ada Silvia Toffanin ha rivelato di sperare di poter conquistare le classifiche anche con questo nuovo singolo. Successivamenteha anche voluto parlare della Tv e del gossip in generale, asserendo senza tanti mezzi termini: “A me non piace il gossip…Sono anche controtrasmissioni in cui gli ospiti vanno contro altre persone…A me piace la ...