Venezia | cade aereo ultraleggero vicino ad una pista di atterraggio | morti due piloti

(Di sabato 3 novembre 2018) Unsi è schiantato al suolo nei pressi dell’avio superficie di Caorle, in provincia di. Nell’incidente sono morte due persone. Entrambi eranoesperti, uno originario della provincia di, l’altro triestino. Al momento dell’incidente il tempo era buono: bisognerà attendere le perizie tecniche per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi a causare l’incidente potrebbe essere stata un’avaria al motore. Intanto l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e ha inviato sul posto un proprio ispettore. Il velivolo, di un modello utilizzato anche in ambito militare per l’addestramento, era decollato dalla stessadi Caorle ed era in fase di rientro. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, con l’elicottero ...