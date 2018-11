Venezia | aereo perde quota e si schianta in un campo | due morti

fanpage

: #Venezia Ecco dove, a #Caorle, è precipitato, l'aereo. Morti i due occupanti: un professore dell'Università di Trie… - TgrVeneto : #Venezia Ecco dove, a #Caorle, è precipitato, l'aereo. Morti i due occupanti: un professore dell'Università di Trie… - SkyTG24 : Cade un piccolo aereo nel Veneziano: due morti - TgrVeneto : #Venezia Alle 13.45, i @emergenzavvf sono intervenuti per un #incidente #aereo appena fuori l’elisuperficie di… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Il terribile incidenteè costato la vita a due piloti esperti che erano decollati dell'aviosuperficie di Caorle con un velivolo leggero di tipo SIA Marchetti SF 260, utilizzato anche in ambito militare per l’addestramento dei piloti. Il dramma in fase di rientro quando l'ha persoe in pochi attimi si èto al suolo senza dargli s