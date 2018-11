Valentino Rossi - GP Malesia MotoGP 2018 : “Soddisfatto del terzo tempo. Con la pioggia la Yamaha va forte” : Valentino Rossi è molto soddisfatto al termine delle qualifiche del GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale MotoGP. Sul tracciato bagnato di Sepang, il centauro italiano ha ottenuto il terzo tempo alle spalle dello spagnolo Marc Marquez (Honda) e del francese Johann Zarco (Yamaha Tech3), conquistando la prima fila nell’ultimo tentativo utile, grazie ad un ottimo t-4. Una gara che, da questo punto di vista, si prospetta positiva ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato qualifiche. Pole di Marc Marquez - Valentino Rossi in prima fila! 5° Dovizioso : Quando il meteo diventa protagonista è sempre Marc Marquez-time! Lo spagnolo, infatti, centra la Pole position del Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP al termine di una qualifica condizionata dall’asfalto bagnato per colpa della pioggia caduta dopo la quarta sessione di prove libere. Il campione del mondo ha, come sempre, trovato il giusto feeling e ha stampato un ottimo 2:12.161 e nessuno è stato in grado di avvicinarsi. Per ...

MotoGp – Valdy super-star nel paddock di Sepang - il baby commentatore stupisce Valentino Rossi e Marquez [GALLERY] : Valdy super star nei box di MotoGp, il bambino-commentatore incontra due dei suoi idoli: Marc Marquez e Valentino Rossi accanto al simpatico malese Una piccola star si aggira nel paddock del circuito di Sepang in Malesia. Non stiamo parlando di un baby pilota, ma di un simpatico ed irriverente ragazzino di nome Valdy, diventato famoso per i video in cui imita il commentatore inglese di MotoGp Harris. Il giovane malese ha potuto incontrare ...

Pole con caduta per Marquez - il bagnato non spaventa Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp della Malesia : Marc Marquez super anche sul bagnato, bene Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp della Malesia. Vinales in difficoltà nel sabato di Sepang Dopo un’interruzione di circa un’ora a causa delle condizioni avverse della pista per colpa della pioggia, i piloti della MotoGp sono finalmente potuti scendere in pista a Sepang per le qualifiche del Gp della Malesia. Nonostante una caduta a poco meno di 5 minuti dal termine, è Marc ...

MotoGp - piove a dirotto a Sepang : Vinales prova a… far bagnare Valentino Rossi [VIDEO] : Vinales e quel simpatico gesto sotto la pioggia di corsa nel paddock di Sepang nei confronti del compagno di squadra Valentino Rossi La pioggia non lascia sereni i piloti a Sepang: i commissari gara sono stati costretti a sventolare la bandiera rossa pochi minuti prima delle qualifiche di MotoGp del Gp della Malesia, slittate di oltre un’ora. Anche nella giornata di ieri i campioni delle due ruote hanno avuto a che fare con la ...

Maldive bollenti con Francesca Sofia Novello : topless e micro bikini per la fidanzata di Valentino Rossi in vacanza [VIDEO] : Mentre Valentino Rossi è in Malesia, la fidanzata Francesca Sofia Novello se la spassa alle Maldive: la dolce metà del pilota sensualissima in vacanza Francesca Sofia Novello è attualmente con la madre alle Maldive. In attesa che il fidanzato Valentino Rossi torni in Patria dalla Malesia, come lei stessa farà tra qualche giorno, la bellissima modella se la spassa in vacanza. Tra avvistamenti di squali e delfini (VEDI QUI), la 25enne ...

MotoGp - Valentino Rossi punge la Dorna : “aspettano sempre di farci correre alle 15 - ma la soluzione è un’altra” : Un tremendo acquazzone sta flagellando Sepang, rendendo impossibile la disputa delle qualifiche. Un problema che potrebbe ripresentarsi anche domani, anche se Valentino Rossi avrebbe la soluzione per evitarlo Il temporale tanto atteso è arrivato in Malesia, rendendo praticamente impossibile la disputa delle qualifiche del Gp di Sepang. Pioggia forte e piloti tutti fermi al box, in attesa di un miglioramento delle condizioni che appare al ...

LIVE MotoGP - GP Malesia 2018 : qualifiche in DIRETTA. Valentino Rossi e Dovizioso a caccia della pole position! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Malesia 2018 di MotoGP, penultimo round del Mondiale. Sul circuito di Sepang primo giorno di affinamenti e ricerca di velocità su uno dei tracciati maggiormente graditi dai piloti. Una pista varia, con tratti veloci e lenti, in cui conta sia la guidabilità che l’accelerazione. Aspetti fondamentali per essere veloci sull’asfalto asiatico e centrare gli obiettivi ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Vinales il migliore davanti a Marquez e a Miller - Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 gestiscono - Lorenzo non correrà a Sepang : E’ stato Maverick Vinales il migliore delle prove libere 3 e della classifica combinata in MotoGP del GP della Malesia 2018, penultimo round del Mondiale della massima cilindrata. Lo spagnolo della Yamaha, reduce dalla brillante vittoria di Phillip Island (Australia), ha dimostrato di saperci fare anche sull’asfalto malese ottenendo il best time di 1’59″231, distanziando di 26 millesimi la Honda di Marc Marquez e di 144 ...

Moto Gp - Valentino Rossi : 'E' solo venerdì - ma l'inizio non è male' : Valentino Rossi parla di 'primo giorno positivo' per la Yamaha a Sepang. 'Questa stamattina sono stato abbastanza veloce e anche nel pomeriggio. Dopo aver controllato i dati con Phillip Island, ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGP 2018 : “Sono veloce - ottimo inizio” : Valentino Rossi può ritenersi estremamente soddisfatto dopo la giornata di prove libere valida per il GP della Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il Dottore, infatti, ha chiuso la prima sessione al secondo posto appena dietro ad Andrea Dovizioso e poi nel secondo turno si è concentrato sul passo gara che sembra essere estremamente positivo. La Yamaha sembra essere rinata, come testimonia la ...

MotoGp - Valentino Rossi e quei punti interrogativi : “in Malesia sono due gli elementi da tenere d’occhio” : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo la prima giornata di libere, sottolineando come saranno la scelta delle gomme e il meteo a fare la differenza Prima giornata interlocutoria per Valentino Rossi a Sepang, il Dottore ha chiuso con un mezzo sorriso le prime due sessioni di libere considerando il comportamento della sua Yamaha. AFP/LaPresse C’è ancora da migliorare, ma l’avvio di week-end è buono stando alle dichiarazioni del ...

MotoGp – Jarvis con i piedi per terra dopo la vittoria in Australia : l’affermazione su Valentino Rossi è sorprendente : Lin Jarvis non si monta la testa dopo la vittoria in Australia: le parole del direttore responsabile del team di Iwata sui progressi sulla M1 e su Valentino Rossi E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia, i piloti Yamaha hanno disputato due prime sessioni di prove abbastanza positive, con Rossi e Vinales entrambi nella top ten, dopo il weekend di gara dell’Australia che ha visto la M1 dello spagnolo ...