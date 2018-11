Va a fare la spesa e scompare nel nulla | ansia per la signora Margherita

Cremona - timbravano il badge per i colleghi che andavano a fare la spesa : denunciati 9 dipendenti di una scuola : timbravano il badge per i colleghi che, intanto, pranzavano con amici, facevano la spesa o acquistavano fiori e piante. La Guardia di finanza ha monitorato gli spostamenti di nove dipendenti di una scuola superiore di Cremona e ha certificato atti illeciti contro la pubblica amministrazione: tra i colleghi c’era una sorta di copertura reciproca, per cui chi era nell’istituto “strisciava” il cartellino degli assenti. Per ...

Ferragnez al Carrefour - fare la spesa al supermercato (senza gioia) è davvero una buona mossa pubblicitaria? : “È arrivato il momento di alzare il tiro ed esporre strategie che riposizionino Carrefour come riferimento alimentare nel mondo”. Parole di Pierre Quéau, da marzo 2018 nuovo direttore Marketing, Clienti, Servizi e Trasformazione Digitale di Carrefour Italia. D’altronde, proprio l’azienda fondata ad Annecy nel 1959, ha vinto nel 2017 il ‘Premio Comunicazione e Linguaggi Innovativi’ durante la 30ª edizione ...

Se sto usufruendo dei permessi della 104 - posso fare la spesa? : Se un lavoratore, o una lavoratrice, sta utilizzando i permessi della Legge 104, può lasciare la persona disabile che sta assistendo per fare delle commissioni che l’assistito non è in grado di compiere? La Corte di Cassazione dice di si. Con la sentenza n. 23891/2018, la Corte ha respinto il ricorso di un azienda che si era opposta ad una sentenza sia di primo grado che d’appello. L’azienda aveva licenziato il lavoratore, che durante le ore di ...

Legge 104 - si può fare la spesa in permesso : Chi usufruisce della 104 per assistere un familiare disabile può svolgere anche una serie di commissioni fuori casa. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23891/2018 in ...

Pensioni - quota 41 farebbe salire la spesa di 12 miliardi : Le nuove Pensioni di anzianità 2019 avranno una sola etichetta: “quota 100” con 62 anni minimi di età e 38 di contributi versati. A fugare gli ultimi dubbi sull’ennesima speculazione...

Animali in città - Legambiente : 218 mln di spesa ma ancora molto da fare : Questo tema, come quello degli episodi di 'incontri ravvicinati e conflittuali' tra cittadini e cinghiali, in moltissime città, deve uscire dalle pagine della cronaca per arrivare a definire ...

Abbiamo provato a fare la spesa con l’assistente vocale di Esselunga : Cinque anni fa ci ritrovavamo a guardare Joaquin Phoenix innamorarsi di una voce, o meglio, di un’assistente vocale, nel film (a tratti distopico) Her, diretto da Spike Jonze. A che punto siamo, ora che l’Internet Of Things domina il mercato della domotica, arrivando fino alle lavatrici a cui dare comandi vocali? Se avete iniziato a prendere un po’ la mano con gli assistenti vocali capirete che non è mai tutto troppo semplice e spesso li si ...

Amazon ha portato a Roma Prime Now - per fare da casa la spesa al supermercato : Anche a Roma si può fare la spesa con Amazon Prime Now. Il servizio permette di acquistare prodotti dal supermercato e di vederseli consegnare nel giro di poche ore in alcune zone della Capitale. "Prime Now", che fino a oggi era disponibile solo a Milano, permetterà agli abbonati Prime di scegliere tra ottomila prodotti dei negozi Pam Panorama e di riceverli con consegna al piano ...

Di Maio : “Di domenica si potrà comunque fare la spesa - a turno il 25% dei negozi rimarrà aperto” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, entra nel dettaglio della proposta di legge sulle chiusure festive e domenicali dei negozi: "Il governo non intende impedire l'apertura dei negozi le domeniche o nei giorni festivi, ma prevede di introdurre un meccanismo di turnazione che faccia sì che resti aperto solo un quarto degli esercizi. Non dico che sabato e domenica non si fa più la spesa, ci sarà un meccanismo di ...

Chiusura domenicale - Luigi Di Maio : “Ci sarà sempre un posto dove fare la spesa. Leggo tante fesserie” : “Ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa. Ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi, gli altri a turno chiudono”. È questa l’idea del vicepremier, Luigi Di Maio, che ha spiegato qual è l’intenzione del governo sulla proposta di Chiusura domenicale degli esercizi commerciali. “A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in passato, sindaco e commercianti” ...