Usa | Twitter cancella 100 mila account che boicottavano il voto al Midterm di Trump

Voto Usa - Twitter : via 10mila account : 2.16 Twitter ha cancellato oltre 10mila account automatici che postavano messaggi invitanti a non andare a votare alle elezioni di midterm e che apparivano erroneamente provenire dai democratici. Lo ha reso noto il social media alla Reuters, come si legge sul suo sito. La rimozione risale a fine settembreinizio ottobre,su segnalazione dei dem. Il numero degli account eliminati è modesto se rapportato ai milioni di account cancellati per la ...

Pacchi bomba negli Usa - Twitter non ha cancellato le minacce del sospetto attentatore : Nei giorni scorsi negli Stati Uniti tredici Pacchi bomba sono stati recapitati a esponenti di primo piano del Partito democratico, da Barack Obama a Hillary Clinton, al premio Oscar Robert De Niro e alla Cnn. Sabato è stato arrestato il sospettato, Cesar Sayoc jr. Nelle ultime ore è emerso che dal profilo Twitter a lui collegato sono partite minacce a noti oppositori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ma il social network, ...

9 consigli per Usare al meglio Twitter : Twitter è quell’amico della compagnia che passa un pochino inosservato nel gruppo, che dice poche parole ma che conosce un sacco di persone importanti ed è sempre informato su tutto e tutti. Questo suo carattere porta la comunità a non dargli troppa importanza se non quando c’è bisogno. Per valorizzare i contenuti pubblicati Twitter ha messo a punto 9 funzionalità poco note, che consentono di controllare la visibilità dei propri messaggi e ...

Twitter si scUsa : abbiamo sbagliato sui tweet di Unabomber : Alla piattaforma erano stati segnalati dei messaggini minacciosi di Cesar Sayoc. Ma il microblog non ha agito

Twitter contro disinformazione di Russia e Iran - giornalista : deve rendere conto agli Usa - : Mercoledì Twitter ha apertoun archivio di materiale collegato associato alle potenziali operazioni di informazione da parte della Russia e dell'Iran. Sputnik ne ha parlato con il giornalista Roberto ...

Usa : Trump deride Stormy Daniels su Twitter - "faccia da cavallo" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ronaldo - nuove carte sul presunto stupro di Kathryn Mayorga. E lui reagisce su Twitter : «Nego fermamente ogni accUsa» : Un video in cui ballano, si divertono, come in una qualsiasi serata: il problema è quel che avviene dopo. È questa l'ultima puntata del caso scoppiato intorno a Cristiano Ronaldo, accusato di stupro ...

Cristiano Ronaldo nega ogni accUsa di stupro su Twitter : 'Coscienza pulita' : "Nego fermamente le accuse che mi hanno rivolto. Considero lo stupro un crimine abominevole contrario a tutto ciò che sono e in cui credo. Non alimenterò il circo mediatico creato da coloro che ...

Voto Usa - Twitter blocca account falsi : 4.48 Twitter annuncia una stretta contro le manipolazioni in vista delle elezioni di medio termine in calendario negli Usa a novembre, bloccando account e la distribuzione di materiale hackerato. "Stiamo aggiornando ed espandendo le nostre regole per riflettere meglio su come identificare gli account falsi e su quale tipo di attività non autentica viola le nostre linee guida", scrive Twitter. Il social media ha cancellato 50 account falsi lo ...

#complicediSalvini - boom su Twitter anche grazie ad alcuni account Usa - : L'hashtag è stato lanciato da Luca Morisi, stratega della comunicazione del vicepremier, dopo l'arrivo dell'avviso di garanzia sul caso della Diciotti. È rimasto tra le tendenze per tutta la notte, ...

Facebook e Twitter hanno testimoniato davanti al Congresso Usa : Sheryl Sandberg e Jack Dorsey (Foto: Drew Angerer/Getty Images) Mercoledì 5 settembre a Washington si è ritornati a parlare di interferenze esterne esercitate mediante le piattaforme sociali. davanti al Congresso americano sono apparsi il ceo di Twitter Jack Dorsey e la direttrice operativa di Facebook Sheryl Sandberg. Assente invece Google, nonostante fosse stato invitato. Dorsey è apparso subito in difficoltà, ammettendo che Twitter non è ...

Rai 2 trasmette un film in lingua originale : il direttore si scUsa su Twitter : Telespettatori di Rai 2 disorientati dal film tv della prima serata di sabato 1 settembre, andato in onda in lingua originale. "Tutti i sospetti su mia madre", thriller americano del 2016 diretto da Doug Campbell, è stato trasmesso infatti in inglese, lasciando di stucco quanti si erano sintonizzati su Rai 2 per un sabato "Nel segno del giallo".E in effetti chi ha seguito il film dall'inizio si è trovato in un giallo, ovvero quello del ...

Rai 2 trasmette un film in lingua originale : il direttore si scUsa su Twitter : Telespettatori di Rai 2 disorientati dal film tv della prima serata di sabato 1 settembre, andato in onda in lingua originale. "Tutti i sospetti su mia madre", thriller americano del 2016 diretto da Doug Campbell, è stato trasmesso infatti in inglese, lasciando di stucco quanti si erano sintonizzati su Rai 2 per un sabato "Nel segno del giallo".prosegui la letturaRai 2 trasmette un film in lingua originale: il direttore si scusa su ...

Rai 2 trasmette un film in lingua originale : il direttore si scUsa su Twitter : Telespettatori di Rai 2 disorientati dal film tv della prima serata di sabato 1 settembre, andato in onda in lingua originale. "Tutti i sospetti su mia madre", thriller americano del 2016 diretto da Doug Campbell, è stato trasmesso infatti in inglese, lasciando di stucco quanti si erano sintonizzati su Rai 2 per un sabato "Nel segno del giallo".prosegui la letturaRai 2 trasmette un film in lingua originale: il direttore si scusa su ...