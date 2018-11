Usa | prima protesta di una cheerleader della Football League durante l' inno

La sanzione Ue all'Italia potrebbe arrivare prima del previsto (e "a caUsa" del debito fatto dal Governo Gentiloni) : La Commissione Europea affila le armi e si prepara a usare il pugno duro nei confronti dell'Italia se le sue richieste di riscrivere un nuovo Documento Programmatico di Bilancio, come il Governo Conte ha lasciato intendere, non verranno accolte. Pronta, alle brutte, anche ad assumere un'altra decisione che non ha precedenti in Ue, dopo il respingimento del Dpb: l'apertura di una procedura di infrazione in tempi rapidi, già nelle prossime ...

In The Flash 5×05 Barry in balia delle “bambole” : la quinta stagione continua a volare alto ma arriva la prima paUsa : Un'ottima stagione, non c'è niente da dire e in The Flash 5x05 arriverà l'ennesima conferma. Grant Gustin e i suoi continuano a crescere e migliorare e sicuramente la loro è una delle poche serie che con il tempo è migliorata. L'ingresso di Nora non ha fatto altro che facilitare questa qualità e quello che è successo nel quarto episodio ne è la dimostrazione. Il suo scontro con Iris ha lasciato il pubblico senza parole e pronto a puntare su una ...

Usa - dopo 6 anni prima pena di morte nel Dakota del Sud : pena di morte eseguita nei confronti di un uomo di 56 anni nel Dakota del Sud condannato per aver ucciso una guardia carceraria sette anni prima, la prima esecuzione dopo sei anni La pena di morte è ...

Usa - dal Minnesota potrebbe arrivare la prima eletta con il velo : Negli Stati Uniti è iniziato il conto alla rovescia per le elezioni di midterm. Un voto, quello del prossimo 6 novembre, al quale è legato il destino dei prossimi due anni di presidenza Trump.Gli elettori, infatti, potrebbero cambiare gli equilibri al Congresso, scegliendo 435 nuovi rappresentanti alla Camera e un terzo dei senatori. Se i democratici riuscissero a strappare la maggioranza ai repubblicani, infatti, gli spazi di manovra del ...

Mario Tozzi : "Non è la pioggia a caUsare danni. Con asfalto e cemento abbiamo creato il rischio dove prima non c'era" : "Quando piove così tanto non dobbiamo guardare il cielo e le nuvole. Dobbiamo guardare quello che succede a terra". Il problema, quando si verificano fenomeni di maltempo, infatti, secondo il geologo Mario Tozzi, non è la quantità d'acqua che cade, ma il modo in cui reagisce il terreno. E il suolo, in Italia, è stato maltrattato per troppo tempo: "Noi abbiamo le nostre colpe. Con l'asfalto e il cemento abbiamo creato ...

Trump non sa chiudere l’ombrello? Ecco cosa fa il presidente degli Usa prima di entrare nell’aereo : Una scena che sta facendo discutere (e divertire) i social: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sale le scalette che portano all’Air Force One, in partenza da Indianapolis, mentre si copre con un ombrello. prima di entrare in cabina, il gesto sotto i riflettori di Trump e che ha costretto una persona dello staff a intervenire. L'articolo Trump non sa chiudere l’ombrello? Ecco cosa fa il presidente degli Usa prima di ...

Alessandra Amoroso a Verissimo : «Prima c’è il progetto bellissimo di questo disco - poi mi prenderò una paUsa» : “Scrivono sempre che sono incinta o che devo sposarmi, anche se non è vero. Sicuramente in futuro ho voglia di sposarmi e fare dei figli” dice la cantante pugliese, Alessandra Amoroso, ospite del salotto... L'articolo Alessandra Amoroso a Verissimo: «Prima c’è il progetto bellissimo di questo disco, poi mi prenderò una pausa» proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

"Mi sento per la prima volta di potermi alzare la mattina senza l'esigenza di dovere chiedere scUsa a mio fratello" : "Sono le parole che ha bisogno di sentirsi dire un cittadino perbene, che porta avanti una battaglia sulle proprie spalle, nonostante il dolore che gli è stato inflitto da appartenenti allo Stato e nonostante il fatto che le istituzioni abbiano consentito che la famiglia di Stefano Cucchi affrontasse anni di processi sbagliati sapendo quali erano le vere responsabilità". Così Ilaria Cucchi, a margine del Premio Nazionale ...

Pil Usa +3 - 5% nel III trim. 2018 - prima lettura - - sopra le stime : New York, 26 ott., askanews, - L'economia statunitense è cresciuta nel terzo trimestre del 2018 più di quanto previsto dagli analisti. Dalla prima lettura del dato, diffusa dal dipartimento al Commercio, emerge che il Pil è cresciuto ...

Rds e TivùSat lanciano la prima social tv. Il presidente Alessandro Picardi : "Valore aggiunto per pubblico e editori" : La musica e le hit più in voga del momento, accompagnate dai contenuti social condivisi dagli stessi artisti che le compongono. Si chiama RDS socialTv, ed è il primo canale interattivo della televisione italiana, nato dalla collaborazione tra Rds e TivùSat.Per capire di cosa si tratta, da oggi basta sintonizzarsi sul canale 50 del telecomando TivùSat. Il classico streaming audio è accompagnato infatti da una ...

Assaggio di Android Pie per Samsung Galaxy S9 negli Usa : prima beta - interfaccia ridisegnata : Manca sempre meno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per il Samsung Galaxy S9. Una nuova beta, infatti, ha appena visto la luce, anche se le notizie emerse oggi 24 ottobre in Rete si riferiscono alla versione del device in commercio negli Stati Uniti. L'ultimo bollettino, lo premetto, non evidenzia ulteriori funzioni, ma allo stesso tempo ci dà interessanti indicazioni per quanto concerne la nuova Samsung ...

Un compleanno al supermercato! Fedez prima festeggia e poi si scUsa : il rapper nella bufera per lo spreco di cibo [VIDEO] : Fedez festeggia il suo 29° compleanno in un supermercato di Milano, sui social imperversa la polemica sullo spreco di cibo durante il party: la reazione del rapper Fedez festeggia con qualche giorno di ritardo il suo compleanno in Italia, dopo aver celebrato i suoi 29 anni a Los Angeles il 15 ottobre. Il rapper italiano è invitato ad una festa a sorpresa dalla moglie Chiara Ferragni. La fashion blogger ha organizzato per lui un party ...