USA | con l’aumento del livello dei mari crescono le “foreste fantasma” | avvelenate da

RagUSA - ancora condizioni meteo avverse : Rovesci a carattere temporalesco e venti di burrasca caratterizzeranno la Sicilia anche nelle prossime ore. Pre-allerta della Protezione civile

Falcone : 'Ripartiti i lavori sulla SiracUSA-Gela allo svincolo di Canicattini' : Dopo oltre tre anni sono finalmente ripartiti i lavori sulla Siracusa-Gela allo svincolo di Canicattini Bagni. L'opera, costata al CAS circa 12 milioni di euro, consistente nella realizzazione di un ...

USAin Bolt - carriera da calciatore già finita : con gli assi del pallone ha in comune solo la fame di soldi : Perché nel giorno in cui i fieri Central Coast Mariners di Gosford, Nuovo Galles del Sud, Australia - insomma: l' angolino del mondo in fondo a destra - gli propongono comunque un contratto da vero ...

Secondo l'ex ministro Carlo Calenda i videogiochi sarebbero caUSA dell'anafalbetismo in italia : Carlo Calenda è l'ex ministro dello Sviluppo economico, nonché personaggio piuttosto attivo sui social network, in particolare su Twitter, dove non perde occasione per mostrare il suo personale punto di vista.l'ex ministro si è espresso anche in materia di videogiochi, manifestando senza fronzoli tutto il suo dissenso verso questo medium, nonstante in altri contesti si sia dimostrato promotore di un'industria digitale sempre più presente nel ...

Khamenei : USA in declino - sempre sconfitti nel confronto con l'Iran : "Non sono riusciti a paralizzare l'economia iraniana" "L'obiettivo dell'America con le sanzioni è paralizzare e soffocare l'economia iraniana, ma il risultato è che si è rafforzata nel Paese la ...

X Factor - Lodo Guenzi : “La lite con Mara Maionchi? Si discute ma poi ci si scUSA senza doverne fare un caso” : Non era passata inosservata la reazione indispettita di Mara Maionchi contro il nuovo giudice di X Factor, Lodo Guenzi. Nell’ultima puntata del talent show, Mara si era scagliata contro il cantante de Lo Stato Sociale mandandolo a quel paese e dicendogli, senza troppi giri di parole, di “non dire cavolate“. A scatenare la dura reazione della produttrice discografica era stata l’arringa con cui Lodo stava cercando di ...

Lodo Guenzi sullo scontro con Mara Maionchi : «Mi ha chiesto scUSA» : Lodo Guenzi torna sullo scontro verbale che l'ha visto protagonista con Mara Maionchi , o meglio sua vittima, nell'ultima puntata di Xfactor. La produttrice discografica si era scagliata contro il ...

Confcommercio - il presidente Sangalli accUSAto di molestie sessuali : “Dimettiti”. Lui denuncia : “Io vittima di estorsione” : Una storia di ricatti, accuse reciproche e richieste di dimissioni. È la complicata situazione che negli ultimi cinque mesi, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e da Repubblica, sta attraversando Confcommercio, che raggruppa otlre 700 realtà imprenditoriali in Italia. Protagonista è il presidente Carlo Sangalli, 81 anni, da 12 ai vertici dell’associazione, accusato di aver molestato la sua segretaria nel 2011 e di aver messo a ...

Trump - Iran nel mirino : ripristinate sanzioni USA contro Teheran : Stavolta ad essere colpito è il cuore dell'economia dell'Iran. La nuova stretta Usa annunciata dall'amministrazione Trump è pronta a entrare in vigore lunedì 5 novembre , alla vigilia delle elezioni ...

Fabrizio Corona si scUSA con Totti ma attacca i tifosi della Roma (Video) : Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi chiede scusa a Totti, ai suoi figli ma attacca i tifosi della Roma Dopo la lite di una settimana fa in diretta tv con Ilary, Corona oggi ha pubblicato un post su Instagram per scusarsi con Totti. Solo con lui però, senza mai menzionare sua moglie: “Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori ...

Iran - Trump annuncia il ritorno delle sanzioni degli USA contro Teheran : È essenziale per la sicurezza dell'Europa, della regine e del mondo intero. In quanto firmatari del Jcpoa siamo impegnati a lavorare, precisamente, per preservare e mantenere dei circuiti finanziari ...

Si è conclUSA la missione Dawn nella fascia degli asteroidi : "Oggi festeggiamo la fine della nostra missione Dawn, i suoi incredibili risultati tecnici, la scienza vitale che ci ha dato e l'intero team che ha permesso alla sonda di realizzare queste scoperte", ...