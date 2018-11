Usa | cheerleader si inginocchia in campo durante l' inno nazionale

ilgiornale

(Di sabato 3 novembre 2018) È stata la prima donna a farlo. E la foto, di lei,ta sulda baseball, ha fatto il giro del mondo. E dei social network. Unaamericana dei San Francisco 49ers ha scelto di protestare così contro le violenze di cui, spesso, è accusata la polizia americana nei confronti dei cittadini afroamericani. È successouna partita della Football League, prima del match tra la sua squadra e gli Oakland Raiders.l'esecuzione dell', la danzatrice si è messa a terra, con le mani sui fianchi. Un gesto universale e riconoscibile tra gli sportivi afroamericani che, prima di lei, hanno fatto lo stesso. Il primo atleta a protestare in questo modo, infatti, fu Colin Kaepernick, ex quarterback della stessa squadra californiana, che, nell'agosto del 2016, prima di una partita amichevole, in preparazione al campionato, giocata in casa contro i Green Bay ...