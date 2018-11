Ue | i Paesi del Nord avvertono l' Italia | stretta sul fondo Salva Stati

L'Ue scalpita per punire Roma I Paesi del Nord : no agli aiuti : L'Italia dovrà salvarsi da sola. Se non riuscirà a pagare il debito e dovrà ricorrere al "salva stati", il conto dovranno pagarlo in primo luogo gli italiani. Sono settimane che dalla Commissione europea arriva questo messaggio. Il Belpaese è troppo grande per essere salvato dall'organismo Esm, confidava un mese fa un esponente dell'esecutivo europeo. I Paesi del Nord non hanno molta voglia di farsi carico di un eventuale scenario greco ...

Nordest in ginocchio : frane nel Bellunese - Paesi isolati | Sabato la piena del Po | In Sardegna donna uccisa da un fulmine : Italia ancora nella morsa del maltempo. Piogge e venti di burrasca su gran parte del Paese ma a preoccupare è soprattutto il Veneto dove l'allerta è rossa CLICCA E MANDA FOTO O VIDEO OPPURE TWITTALI CON #TGCOM24FOTO

**Maltempo : Belluno - strade bloccate a causa delle frane - Paesi isolati** : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Continua a piovere nel bellunese, e la situazione peggiora di ora in ora sul fronte della viabilità e dei collegamenti a causa delle frane, con il terreno già impregnato che non tiene più. Da questa mattina la strada tra Cencenighe e Agordo è bloccata appunto da una fra

SCONTRO UE-ITALIA/ Perotti : i Paesi del Nord sono pronti a fare a meno di noi - IlSussidiario.net : La Legge di bilancio italiana è stata tra i temi di un colloquio telefonico tra Angela Merkel e Jean-Claude Juncker. Difficile dire come si risolverà lo SCONTRO tra Italia e Commissione europea sulla manovra. Lo stesso Mario Draghi, nella conferenza stampa seguita alla riunione del board della Bce, ha del resto detto che “anche l’Italia, come Brexit e la guerra commerciale, è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona”.

Russia : 'CIIE promuove cooperazione economico-commerciale tra la Cina e i Paesi del mondo' : ... la Cina ha ottenuto grandi risultati, e che in seguito alla continua apertura del suo mercato, il Paese diventerà in futuro il primo al mondo per le importazioni: "La prima edizione della China ...

Maltempo Lombardia : Paesi isolati per smottamenti in Valtellina - 180 persone bloccate al Passo dello Stelvio : Notte intensa per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio con oltre 50 interventi sull’intero territorio per frane, allagamenti, alberi caduti sulle strade. Un intervento ha riguardato la frana nel territorio di Torre Santa Maria che ha isolato oltre 6 mila abitanti per un’intera notte, con l’isolamento che permane tuttora, per l’esondazione dell’Adda a Piantedo, per lo smottamento a Santa Caterina ...

Migranti - Conte : “L’Italia gode della fiducia di Trump e di grandi Paesi - avanti così” : Il premier Giuseppe Conte incassa i complimenti del presidente degli Stati Uniti Trump, sulle politiche migratorie e sull'economia: "Ieri le parole di Putin, oggi quelle di Donald Trump. L'Italia gode della fiducia di grandi Paesi, andiamo avanti così", ha commentato il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Il Parlamento Europeo chiede ai Paesi dell'Ue di interdire i gruppi neofascisti e neonazisti : Foto: AFP , foto Afp, Fermare il razzismo nello sport La risoluzione chiede agli Stati membri e alle federazioni sportive nazionali, in particolare alle società calcistiche, di contrastare il ...

“Io - terrona fuori sede emigrata dagli affetti. L’Italia del futuro fatta di Paesini senza radici” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Emigranti 2.0. È questo che siamo. I nostri nonni lasciavano le loro terre con valigie di cartone piene di timori e speranze. Speranze per un futuro ...

Manovra - arriva la bocciatura della Ue : "No alternative - danneggia gli altri Paesi" Di Maio : "Strada giusta - non ci fermiamo" : La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles

