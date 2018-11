Ue | Equal Pay Day | da oggi e fino al 3 dicembre le donne lavorano gratis

Equal Pay day - “dal 3 novembre le donne in Ue lavorano gratis fino a fine anno” : Dal 3 novembre le donne dell’Unione europea lavoreranno gratis fino a fine anno. Proprio come nel 2017 e quindi senza alcun segno di miglioramento rispetto ai dodici mesi precedenti. La data è stata stimata dalla Commissione europea e calcolata sulla base dei dati Eurostat che caclolano il gap salariale tra uomini e donne . Le cittadine degli Stati membri, infatti, in media guadagnano il 16,2% in meno rispetto ai loro colleghi uomini, pari ...

Equal Pay Day : donne e lavoro - perché la parità è ancora lontana : Gender Pay Gap in EuropaGender Pay Gap in EuropaGender Pay Gap in EuropaGli effetti del divario retributivo di genere sull’arco di vitaSistemi di retribuzionePensate a lavorare gratis per i prossimi due mesi, ma solo se siete donne. È quello che succede in un mondo in cui le differenze salariali tra maschi e femmine sono ancora nette, nonostante tutte le battaglie vinte fino a oggi. Per l’Equal Pay Day, che si celebra il 3 novembre, Badenoch ...