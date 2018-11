Ue | a 28 pmi italiane 50 000 euro per elaborare il business plan

La mala burocrazia costa alle pmi italiane 31 miliardi l'anno : Siamo soffocati da una mala burocrazia che sottrae ai piccoli imprenditori sempre più tempo e risorse per compilare un numero debordante di adempimenti, di certificati e per onorare una moltitudine di ...

BANCHE E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle pmi italiane : Le politiche del credito dal 1990 in poi hanno di fatto fallito nel loro obiettivo e hanno creato non pochi problemi alle Pmi. Serve un cambiamento, dice MASSIMO VALENTINI(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:07:00 GMT)BANCHE & RIPRESA/ Le strategie delle Pmi per trovare credito, di M. ValentiniINDUSTRIA E GOVERNO/ La svolta moderata di Salvini e Di Maio che piace alle imprese, di A. Ruffo