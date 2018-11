Trump minaccia l' Iran di catastrofe economica

Trump - Putin e la minaccia nucleare. Come si posiziona l’Italia? : Mentre siamo tutti presi dai guai di casa nostra ci stiamo dimenticando di quello che sta succedendo fuori. Donald Trump ha deciso di ritirare unilateralmente il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), lo storico trattato della Guerra Fredda che ha eliminato i missili nucleari a raggio intermedio dall’Europa. Questa decisione conferma purtroppo che Trump, contrariamente alle aspettative, sta facendo una politica ...

Trump torna ad attaccare la Fed : «Minaccia la crescita economica» : Nuovo durissimo attacco di Donald Trump al numero uno della Fed, Jerome Powell, definito in una intervista al Wall Street Journal «una minaccia» per la crescita dell'economia americana. «Sono scontento, molto scontento con la Fed perché Obama aveva tassi

La marcia dei migranti. E Trump minaccia di chiudere il confine : Soluzione a mano armata per fermare l'onda di migranti che dal Centro America si sta per riversare negli Stati Uniti.Donald Trump risponde alla marcia minacciosa della carovana di oltre 2.000 persone (ma secondo alcune stime potrebbero essere addirittura 3.000) provenienti da Guatemala, Honduras ed El Salvador, promettendo di mobilitare l'esercito e di blindare la frontiera meridionale. «Chiedo nei termini più forti al Messico di fermare ...

Fed - Trump di nuovo all'attacco : 'è la mia più grande minaccia' : Il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare la Federal Reserve, definendola la sua "minaccia più grande". In un'intervista rilasciata a Fox Business, Trump ha ribadito che il motivo è che ...

Kavanaugh alla Corte Suprema/ Ultime notizie - Trump esulta i Dem minacciano nuova inchiesta e impeachment : Kavanaugh ha i voti per la Corte Suprema. Ultime notizie, oggi è il giorno: l’elezione in serata dopo aver ottenuto la maggioranza ieri in senato, 51 a 49(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:29:00 GMT)

Onu - Trump attacca l'Opec e minaccia nuove sanzioni all'Iran : Quaranta minuti e nessun appaluso. Quando dice «Ho fatto più di qualunque altro nella storia» dall'assemblea si leva un brusio che diventa risata generale. «Non mi attendevo questa reazione, ma ok...».

Trump minaccia Paesi Mo sul petrolio : ANSA, - WASHINGTON, 20 SET - Donald Trump torna a scagliarsi contro l'alto prezzo del petrolio, minacciando i Paesi del Medio Oriente produttori di greggio: "Noi proteggiamo i Paesi del Medio Oriente, ...

Donald Trump - l'improvvisazione al potere. Per Bob Woodward "una minaccia alla sicurezza nazionale" : "Chi sa più cose, chi è davvero vicino a Trump, lo considera una minaccia per la sicurezza nazionale e per la Nato". A Bob Woodward, il leggendario giornalista americano dello scandalo Watergate, basta una frase per presentare Paura, Trump alla Casa Bianca, la sua ultima fatica, uscita in libreria lo scorso 11 settembre. 448 pagine di colloqui tenuti dal Premio Pulitzer con decine di fonti dello staff o in qualche modo vicine al ...