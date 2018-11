Trump - Iran nel mirino : ripristinate sanzioni Usa contro Teheran : Stavolta ad essere colpito è il cuore dell'economia dell'Iran. La nuova stretta Usa annunciata dall'amministrazione Trump è pronta a entrare in vigore lunedì 5 novembre , alla vigilia delle elezioni ...

Trump avverte l’Iran in stile ‘Trono di spade’ : “Le sanzioni stanno arrivando” : Nel tweet il presidente Trump ha condiviso una foto che lo ritrae, insieme alle parole 'le sanzioni sono in arrivo', e sotto la data 5 novembre, utilizzando lo stesso carattere della serie. La frase è un adattamento della citazione 'Winter is Coming' (l'inverno sta arrivando) usata per descrivere una stagione lunga e fredda senza una fine prevedibile. Il 5 novembre è appunto la data in cui le sanzioni entreranno in vigore. .Continua a leggere

Scattano le nuove sanzioni Usa all’Iran «Ma Trump è pronto a esentare l’Italia» : Sono otto i Paesi a cui la Casa Bianca consentirebbe di continuare a intrattenere rapporti commerciali con Teheran. Secondo Al Arabiya tra questi ci sarebbe l’Italia

L'amministrazione Trump : tornano le sanzioni contro l'Iran - : Dopo l'abbandono dell'accordo sul nucleare, L'amministrazione Trump conferma il ritorno delle sanzioni eliminate dopo l'intesa del 2015. Il presidente su Twitter cita Game of Thrones: "Sanctions are ...

Iran - Trump cita Il Trono di Spade : "Sanctions are coming" : Donald Trump non è un presidente degli Stati Uniti che potremmo definire 'tradizionale'. Ma l'ultimo post sul suo profilo ufficiale Twitter è a dir poco curioso. Il presidente appare in una foto con ...