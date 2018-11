Trieste | sfila Casapound | 3 000 antifascisti vanno in piazza

Trieste - gli antifascisti sfilano per insultare agenti e militari : A Trieste sfilando due cortei: uno è quello di CasaPound che celebra il 4 novembre, anniversario della vittoria della Grande Guerra, l'altro invece è quello organizzato da antifascisti e antagonisti. In città diversi negozianti hanno deciso di chiudere i battenti dei loro negozi temendo scontri tra le due fazioni. Il corteo di CasaPound paartito da Largo Riborgo sulle note della "Cavalcata delle Valchirie", di fatto ha come suo punto finale la ...

Sfila Casapound a Trieste - antifascisti in piazza : Circa cinquemila persone , secondo gli organizzatori, hanno Sfilato in centro a Trieste, tricolore alla mano, per celebrare i cento anni dalla vittoria italiana nella prima guerra mondiale. Ad aprire ...

Trieste - Casapound sfila per celebrare il 4 Novembre. Contromanifestazione della rete antifascista : Trieste - In una Trieste blindatissima - con i negozi chiusi per timore di incidenti - arriva il corteo nazionale di Casapound per celebrare 'il centenario della vittoria italiana nella Grande guerra'.