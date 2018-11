Trieste | gli antifascisti sfilano per insultare agenti e militari

Trieste si divide per il 4 novembre : al via i cortei di Casapound e degli antifascisti : È partito da largo Riborgo, con la Primavera di Vivaldi a fare da sottofondo, il corteo organizzato da Casapound in memoria della vittoria dell'Italia 100 anni fa della Grande Guerra.In testa al corteo, tra fumogeni tricolori, ci sono diversi labari, tra cui quello della Federazione nazionale Arditi d'Italia con le medaglie d'oro e della Associazione nazionale Arma milizia, Seguono tricolori, bandiere di Casapound, bandiere istriana, ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : i migliori italiani della seconda giornata. Occhio al millennial Antonucci - Panerai e Rocchi trascinano Trieste : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto vive ancora della querelle tra Pro Recco e Posillipo sulla gara non disputata sabato. Mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo in merito, vincono BPM Sport Management e Brescia. In coda punti pesanti per Trieste e Lazio, infine successi anche per Roma e Napoli. Andiamo a scoprire i migliori italiani del secondo turno della Serie A1 di Pallanuoto. Stefano Luongo (BPM Sport Management): ...

'Non voglio stare vicino a una negra'. Gesto razzista contro ragazza sul treno Milano-Trieste : Come dovrebbero fare tutti i razzisti: andarsene! Perché, che ne siano consapevoli o no, il mondo di oggi e del futuro e' questo: un insieme di persone di tutti i colori, di diverse lingue, di ...

Anche Trieste accoglie la sfida della Nasa : Space apps challenge è il più grande hackathon mondiale promosso e organizzato dall'agenzia spaziale che coinvolge fino a domani 189 città del mondo, tra cui il capoluogo giuliano con l'Ictp

Trieste - appartamento in fiamme : soccorsi vanno all’indirizzo sbagliato - morta una donna : L’incendio si è sviluppato in una casa in via Batagely ma i mezzi di soccorso inizialmente sono intervenuti in via Battigelli, una piccola strada a 5 km da Trieste. Niente da fare per la signora che si trovava nell'appartamento in cui si è verificato il rogo: i soccorritori intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il suo decesso.Continua a leggere

Troppa bora - Trieste Next chiude gli stand in piazza Unità fino alle 12 : Aperta ieri la tre giorni di immersione nella scienza con 4 mila studenti. Il plauso delle istituzioni: 'Il futuro della città è nella ricerca'. Dibattiti, dimostrazioni, giochi e super ospiti.

Trieste Next 2018 : taglio del nastro e apertura ufficiale in piazza Unità d'Italia : Concetti ribaditi negli interventi che si sono susseguiti, con particolare riferimento all'apporto fondamentale della ricerca e della scienza come investimento per il futuro della Regione Friuli ...

Leggi razziali - a Trieste la mostra degli studenti del Petrarca censurata dal sindaco : La mostra "Razzismo in cattedra" sulle Leggi razziali promulgate dal fascismo a cura degli studenti del Liceo Petrarca di Trieste è sembrata a tutti lodevole, finché non è apparsa la locandina che rappresenta la prima pagina del giornale quotidiano Piccolo del 3 Settembre 1938, censurata dal sindaco di centrodestra della città friulana.Continua a leggere

No alle "ronde squadriste" : "A Trieste non servono gli sceriffi della domenica" : 'A Trieste non servono gli sceriffi della domenica: la sicurezza è competenza delle forze dell'ordine. La Lega delegittima ancora una volta i corpi di polizia, com'è nella sua tradizione: prima, con ...