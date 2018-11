ilfattoquotidiano

: Domani gli antifascisti manifestano a #Trieste, la città della Risiera di San Saba, lager nazista. Come ha potuto l… - MonicaCirinna : Domani gli antifascisti manifestano a #Trieste, la città della Risiera di San Saba, lager nazista. Come ha potuto l… - ilfattovideo : Trieste, città blindata per cortei contrapposti. Caspound: “Antifascisti? Fuori dalla storia” ma sono molti di più - Cascavel47 : Trieste, città blindata per cortei contrapposti. Caspound: “Antifascisti? Fuori dalla storia” ma sono molti di più… -

(Di sabato 3 novembre 2018)in occasione delle manifestazioni di CasaPound e della rete antifascista. Duenei giorni in cui ricorrono i 100 annifine della Grande Guerra. Circa 2mila i manifestanti che hanno sfilato sulle note della Primavera di Vivaldi tra fumogeni tricolori, bandiere di CasaPound, bandiere istriana, fiumana e dalmata. E ancora lo striscione con sfondo rosso e scritta bianca ‘Difendere l’Italia fino alla vittoria’, e più in là un altro striscione ‘Italia: risorgi, combatti, vinci!’. “C’è una manifestazione contro la nostra, che vuole essere gioiosa, ma dall’altra parte ci sono degli idioti che sonostoria. Loro vorrebbero cercare lo scontro, ma una commemorazione come questa non deve essere sporcata da momenti di violenza”. Ha commentato segretario nazionale di CasaPound, Simone Di Stefano, prima ...