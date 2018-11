Trieste | allarme sicurezza per l’arrivo di Mattarella Due cortei | da una parte

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 novembre 2018)è una città divisa nel momento in cui sta per arrivare il presidente della Repubblica Sergio Mattarela, che chiuderà, il 4 novembre, le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Da settimane CasaPound ha annunciato con grande enfasi il corteo che il giorno prima, sabato 3 novembre, al pomeriggio, farà del capoluogo giuliano il luogo di una specie di chiamata generale per i movimenti che si ispirano al fascismo. Puntuale, in una città dalle grandi tradizioni democratiche, la risposta degli antifascisti, con una manifestazione di segno opposto. La tensione è altissima. “Da due mesi assistiamo ad un martellamento continuo contro il nostro corteo. Il sindaco di, 11 comunità religiose, Anpi, Cgil, comunità slovena, centri sociali, estrema sinistra e adesso anche cinque scuole. Tutti contrari al nostro corteo. Così si alimenta un clima di contrapposizione che noi non ...