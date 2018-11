Tre giovani dalla categoria juniores per la Zalf Euromobil Désirée Fior

Lucca - Tre giovani investiti sulle strisce da auto pirata : gravissima la 19enne Michela : I tre 19enni, studenti universitari, erano appena usciti da una discoteca in cui avevano trascorso la serata di Halloween quando un'auto li ha travolti sulle strisce pedonale. La situazione più difficile è quella della ragazza, originaria del Nuorese. L'uomo al volante è scappato ma dopo diverse ore si è consegnato alla polizia.Continua a leggere

Auto si ribalta a Catanzaro - Tre giovani con lievi ferite : Un incidente stradale è avvenuto poco fa su Viale de Filippis in direzione Sud nel comune di Catanzaro. Una vettura Kia Picanto, a causa del probabile manto stradale reso viscido dalla pioggia, ha ...

Versilia : Pirata della strada investe Tre giovani all'uscita dalla discoteca : Tre persone sono state investite intorno alle 4 del mattino sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Le vittime dell'incidente, una donna e due ragazzi, si trovavano sulle strisce pedonali quando un'auto le ha travolte a tutta velocità, senza poi fermarsi per prestare soccorso. La donna, 34 anni originaria di Sassari, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale "Cisanello" di Pisa con trauma cranico, trauma toracico e ...

Genova - Tre scuole pugliesi vincono il Premio Nazionale Federchimica Giovani 2018 – sezione chimica di base e plastica : 31/10/2018 Si è svolta a Genova, nell'ambito del Festival della Scienza, la Cerimonia conclusiva della XXI edizione del "Premio Nazionale Federchimica Giovani" per le sezioni chimica di base e plastica, promosso dalle Associazioni di Federchimica Assobase e ...

Arquata Scrivia : denunciati quattro giovani francesi per imbrattamento di un vagone di un Treno : I militari della Stazione Carabinieri di Arquata Scriva, in seguito a segnalazioni di privati cittadini, hanno colto sul fatto quattro giovani di nazionalità francese, dell'età compresa tra i 18 e 23 ...

Vela - il giovanissimo Andrea Pezzilli trionfa nella Trentunesima edizione della Opti Team Cup di Berlino : La squadra Optimist Italiana del giovanissimo atleta del Circolo Velico Ravennate Lorenzo Pezzilli ha avuto la meglio su altri 15 Team Appena rientrato da Berlino, dove con la squadra Optimist Italiana ha trionfato nella 31° Opti Team Cup avendo la meglio su altri 15 Team da tutto il mondo, abbiamo intercettato il giovanissimo atleta del Circolo Velico Ravennate Lorenzo Pezzilli per farci raccontare qualcosa in più in merito alla sua ...

Manovra - terreni abbandonati anche in Calabria e Sicilia assegnati gratis a giovani e famiglie con Tre figli : Una nuova 'distribuzione' delle terre, per convincere le famiglie a fare pi figli. E una 'tassa piatta' anche per i professori che danno lezioni private. Sono alcune delle novit spuntate nell ultima ...

I passi giusti per il lavoro - due giorni dedicati all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro alla Mostra d'OlTremare. : Si svolgerà il 25 e 26 ottobre p.v. alla Mostra d'Oltremare una due giorni dedicata all'inserimento lavorativo dei giovani studenti in alternanza scuola-lavoro, dei giovani appartenenti alle categorie ...

Prada - la sneaker Cloudbust raccontata da Tre giovani fotografi : Da Shanghai a Fukuoka, per arrivare fino a Londra. Prada continua nella sua esplorazione internazionale delle giovani culture metropolitane con il secondo capitolo del progetto Cloudbust Landing 2: in collaborazione con PhotoVogue, la piattaforma online lanciata da Vogue Italia nel 2001 e utilizzata oggi da oltre 160 mila fotografi, il celebre brand italiano ha così selezionato tre talentuosi artisti emergenti della fotografia – Kenta ...

Parma - auto con Tre giovani si ribalta : Anna muore a 16 anni sulla strada : La vittima è la giovane Anna Pallini, originaria di Traversetolo, che stava viaggiando nell'utilitaria guidata dal fratello appena maggiorenne. Feriti e ricoverati in ospedale il 18enne al volante della vettura e un altro ragazzo di 17 anni loro amico. L'auto su cui i tre viaggiavano ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada e concludendo la sua corsa con un violento impatto contro il guardrail.Continua a leggere

L’Uomo del Giorno : Angelo Trevisan - è responsabile tecnico del settore giovanile dell’Udinese : Angelo Trevisan è nato a Prata di Pordenone, il 19 ottobre 1958, è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. È il padre del giocatore Trevor Trevisan. Dopo il ritiro ha intrapreso la carriera di allenatore, allenando prima il Santa Lucia di Piave e quindi il Centro del Mobile di Brugnera in Provincia di Pordenone che militavano nel Campionato Interregionale 1991-1992 e nel Campionato ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : vittoria di Lin/ResTrepo Garcia nella prova mista a squadre. Sesta piazza per Chiara Pellacani con Oleh Serbin : Ultimo giorno di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 per quanto riguarda i Tuffi. nella prova a squadre mista, con coppie composte da atleti di differenti nazionalità, successo per il duo Lin Shan (Cina)/Daniel Restrepo Garcia (Colombia) con il punteggio di 391.35 a precedere l’accoppiata formata dalla tedesca Elena Wassen (Germania) e dal cinese Junjie Lian (390.10) e l’ucraina Sofiia Lyskun e il russo Ruslan Ternovoi (371.15). Una ...

Claudio Baglioni : "Baudo e Rovazzi alla conduzione di Sanremo Giovani? PoTrebbe essere interessante" : Dal 17 al 21 dicembre su Rai1 risuonerà la musica del Festival di Sanremo. Quello dei Giovani. Per il suo secondo anno nel ruolo di "dittatore artistico", infatti, Claudio Baglioni ha voluto azzardare, di fatto raddoppiando la kermesse musicale. Non solo la canonica settimana di febbraio, ma anche una a dicembre, dedicata alle nuove leve. "E' stata una mia ambizione: riuscire a dare a questa rassegna dei Giovani un'attenzione separata e ...

Casellati : nostri giovani non dimentichino orrore rasTrellamento ghetto : Roma – “Il 75esimo anniversario della deportazione degli ebrei romani, avvenuta il 16 ottobre 1943, e’ un momento di memoria sempre viva e importantissima che la citta’ di Roma rinnova. E che noi commemoriamo perche’ tutti, ed i nostri giovani in particolare, conoscano e ricordino le violenze e la barbarie umana perpetrata durante la Shoah. E perche’ la speranza e l’impegno per un mondo migliore tragga ...