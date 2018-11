Travaglio all' attacco di Salvini | È il santo patrono della lobby dei colpevoli

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : “Consip - cosa ci hanno nascosto sull’archiviazione di papà Renzi” : E’ vero che bloccare il Tav Torino-Lione sarebbe un gravissimo danno per l’economia dell’Italia, del Nord-Ovest, del Piemonte o di Torino? E’ vero che alla Rai sta arrivando un’occupazione militare giallo-verde dei telegiornali che mai si era vista nella storia d’Italia dai tempi della Democrazia cristiana? E’ vero che nel caso Consip alla fine non è successo niente e il padre di Renzi diceva la verità ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta su Loft tre fake news : “Tutta la verità su Renzi e il Fatto” : E’ vero che il processo a Virginia Raggi sta andando malissimo per la sindaca di Roma perché tutti i testimoni stanno smentendo la sua linea difensiva e confermando quella della procura della Repubblica di Roma? E’ vero che il governo Conte sta attuando la promessa di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio di introdurre al più presto le manette per gli evasori? E’ vero che Il Fatto Quotidiano e Marco Travaglio sono stati condannati ...

Travaglio - bordate a Renzi : 'Se le balle fossero reato sarebbe all'ergastolo' : Nei giorni scorso Il Fatto Quotidiano è stato condannato a pagare novantacinque mila euro dal Tribunale di Firenze al padre di Matteo Renzi, Tiziano. Il quotidiano è stato ritenuto colpevole di aver diffamato il padre dell'ex premier per due commenti del direttore Marco Travaglio e per uno solo dei titoli dei quattro articoli incriminati, nei quali non è stata rilevata alcuna infrazione pur trattandosi di pezzi d'inchiesta. La notizia era stata ...

Travaglio risponde a Renzi : “Noi abbiamo detto verità - Se le balle fossero reato - lui sarebbe all’ergastolo” : Travaglio si difende e risponde al tweet di Matteo Renzi, poi parla della bocciatura della Manovra “Noi abbiamo scritto la verità, i giudici civili ci hanno dato torto. Ricorreremo in appello e cercheremo di farci ridare questi soldi. Se le balle, poi, fossero reato, Renzi sarebbe all’ergastolo, quindi starei tranquillo al posto suo. Noi balle non le abbiamo mai raccontate”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco ...

Marco Travaglio - sul Fatto Quotidiano si umilia da solo : 'La prova che non sono servo del governo gialloverde' : Ah beh, allora... Dopo mesi e mesi a lisciare il pelo al governo giallo verde , e soprattutto alla sua parte 'gialla', , Marco Travaglio oggi si ribella all'accusa che deve aver subodorato arrivargli ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news e svela cosa è davvero successo tra Lega e M5s sul condono fiscale : E’ vero che i Cinque stelle hanno firmato un mega condono e poi se ne sono accorti e se ne sono pentiti? E’ vero che tutta l’Europa è preoccupata perché l’Italia vara il reddito di cittadinanza? E’ vero che Angela Merkel ha incontrato Giuseppe Conte e ha promosso le sue riforme che l’hanno molto impressionata? Questa settimana Marco Travaglio in esclusiva su Loft smonta queste tre fake news per il 40esimo ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che Bankitalia è un’autorità di controllo indipendente? : E’ vero che in Italia ci vuole una legge sulla legittima difesa perché altrimenti coloro che giustamente sparano ai ladri che minacciano la loro vita finiscono per anni e anni sotto processo tra angherie e odissee infinite? E’ vero che in Italia la Banca d’Italia è il principale o comunque uno dei principali controllori indipendenti dell’attività del governo e quindi ha tutto il diritto di dire la governo quali leggi fare ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta due fake news : cosa c’è dietro al reddito di cittadinanza e la vera storia di Lucano : È vero che il reddito di cittadinanza sarà una pacchia per tutti i fannulloni che se ne stanno tutto il giorno sdraiati sul divano o per tutti i furbacchioni che fanno il lavoro nero? È vero che Mimmo Lucano, sindaco di Riace, è vittima di un regime salviniano perché è stato arrestato oppure ancora è vero che Mimmo Lucano, siccome è stato arrestato, è un poco di buono e un disonesto? Questa settimana Marco Travaglio su Loft smonta ...

Trattativa Stato-mafia - Travaglio : “Per la prima volta se ne parla alla Camera. Muro di gomma - pagina nera per il giornalismo” : “Per la prima volta si parla di Trattativa Stato-mafia in parlamento, un buon segnale di cambiamento. Ora sarebbe bene che la politica smetta di dare le pagelle ai giornalisti”. Così Marco Travaglio, direttore de “Il Fatto Quotidiano“, al convegno sul giornalismo d’inchiesta organizzato a Montecitorio e dedicato alla giornalista Daphne Caruana Galizia – a un anno da un attentato i cui mandanti sono ancora ...

Loft - Marco Travaglio smonta tre ‘Balle Spaziali’ : “È vero che lo spread sale per colpa del governo?” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Loft, torna con la seconda puntata della nuova stagione di “Balle Spaziali”, il format che distingue le notizie dalle fake news. Il governo alza l’asticella del rapporto tra deficit e Pil al 2,4 per cento; ora si teme la reazione dei mercati. È vero che lo spread aumenta per via di ‘Salvimaio‘ e della dissennata manovra finanziaria ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : il governo ‘Salvimaio’ minaccia la libertà di stampa? : Marco Travaglio torna in esclusiva su Loft con la prima puntata della nuova stagione di ‘Balle Spaziali’, il programma (in esclusiva per gli abbonati) che distingue la verità dalle menzogne della stampa e della politica. Il governo giallo-verde propone tetti pubblicitari per le trasmissioni televisive e di limitare la pubblicità sui giornali delle società pubbliche: è un attacco alla libertà di stampa dell’esecutivo ...