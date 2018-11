Tragedia Leicester – Colazione con i tifosi e una maglia celebrativa | l’omaggio delle

Tragedia Leicester - "Schmeichel tra le fiamme per salvare le vittime" : La terribile Tragedia che ha colpito il Leicester con l'incidente elicotteristico occorso al patron Vichai Srivaddhanaprabha ha gettato tutti nello sconforto. Kasper Schmeichel, portiere e capitano delle Foxes, ha anche dedicato una toccante lettera al defunto ex patron thailandese. Secondo le prime ricostruzioni, il numero uno danese si sarebbe precipitato fuori dal King Power Stadium per prestare il primo soccorso con il tecnico francese ...

Tragedia Leicester - la rivelazione dell’allenatore Puel : “Schmeichel voleva lanciarsi tra le fiamme” : L’allenatore del Leicester ha raccontato uno sconvolgente retroscena che vede il portiere danese protagonista La scomparsa di Vichai Srivaddhanaprabha rappresenta un colpo durissimo per il Leicester, costretto adesso a tornare in campo con il cuore straziato dal dolore. LaPresse/Reuters L’incidente che ha ucciso il patron thailandese e altre quattro persone non può essere dimenticato così in fretta, ma il calendario di Premier ...

Il Leicester non si ferma dopo la Tragedia : andrà a Cardiff - ma non in aereo come da programma : Leicester ancora scosso dalla morte del presidente Srivaddhanaprabha, tanto da andare a Cardiff in pullman e non in aereo Il Leicester, ancora profondamente scosso dalla tragica morte del patron Vichai Srivaddhanaprabha nell’incidente con il suo elicottero, ha dato il via libera per giocare il match di Premier League del prossimo fine settimana contro il Cardiff. Le Foxes però avrebbero deciso di affrontare la trasferta in pullman e ...

Tragedia Leicester - spunta un nuovo VIDEO dello schianto dell’elicottero : le immagini sono agghiaccianti : Ripreso al momento del decollo, l’elicottero del presidente del Leicester si alza in volo prima di avvitarsi su se stesso e precipitare fuori dallo stadio Un VIDEO ancora più agghiacciante è spuntato in rete relativo allo schianto dell’elicottero di Vichai Srivaddhanaprabha, patron del Leicester morto insieme ad altre quattro persone. Nelle immagini di vede il mezzo decollare per lasciare il King Power Stadium ma, dopo pochi ...

Chi è Nusara Suknamai? La Miss thailandese morta nella Tragedia di Leicester [GALLERY] : Ecco chi era l’assistente di Srivaddhanaprabha, Nusara Suknamai, deceduta nello schianto di sabato scorso a Leicester Una tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio inglese lo scorso sabato sera: l’elicottero in cui viaggiava il presidente del Leicester Srivaddhanaprabha, deceduto insieme a tutti i passeggeri del velivolo. Tra questi, anche una ex Miss: si tratta di Nusara Suknamai, definita dal comunicato stampa del club ...

Tragedia Leicester - l’infortunio non ferma Amartey : il ghanese allo stadio in stampelle per rendere omaggio al presidente : Il difensore ghanese del Leicester si è presentato in stampelle al King Power Stadium per rendere omaggio al proprio presidente Commozione e tristezza al King Power Stadium, dove i tifosi del Leicester e non solo stanno rendendo omaggio al presidente Vichai Srivaddhanaprabha, scomparso sabato insieme ad altre quattro persone nello schianto del suo elicottero nel parcheggio dello stadio. AFP/LaPresse La squadra e l’intero staff ...

Tragedia Leicester – Al King Power Stadium l’ultimo saluto al presidente Srivaddhanaprabha [GALLERY] : Fiori, pensieri speciali e firme: al King Power Stadium l’ultimo saluto al presidente Srivaddhanaprabha Sono passati solo tre giorni dal terribile schianto a Leicester dell’elicottero del presidente del club inglese Srivaddhanaprabha: il velivolo sul quale si trovava il numero uno del Leicester City ha avuto un problema al motore e si è inevitabilmente schiantato al suolo. Oggi, al King Power Stadium in tantissimi stanno ...

Tragedia Leicester - le terrificanti immagini dello schianto dell’elicottero del presidente : IL VIDEO : I tabloid inglesi hanno pubblicato sul web le immagini dello schianto dell’elicottero del presidente Vichai Srivaddhanaprabha nel parcheggio del King Power Stadium Leicester-West Ham è terminata da pochi minuti, l’elicottero del presidente Vichai Srivaddhanaprabha si alza in volo per portare il patron delle Foxes all’aeroporto per prendere l’aereo per far ritorno in Thailandia. Pochi secondi e un rumore sordo ...

Leicester : Ranieri affranto per Tragedia : Artefice insieme all'imprenditore thailandese del 'miracolo Leicester', l'ex tecnico delle Foxes ha scelto Sky Sport per ricordare "un uomo buono e illuminato". "E' una notizia che mi ha scosso ...

Tragedia Leicester - l'omaggio della moglie e dei figli del presidente : Fiori, sciarpe e messaggi lasciati dai tifosi sul luogo dell'incidente costato la vita al presidente Srivaddhanaprabha e ad altre 4 persone. Anche la moglie e i figli del patron thailandese sono ...

Tragedia Leicester - il principe William rende omaggio al presidente Srivaddhanaprabha : Theresa May e il principe William hanno voluto ricordare il presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha, morto dopo la caduta del suo elicottero La premier Theresa May e il principe William hanno reso omaggio a Vichai Srivaddhanaprabha, il miliardario thailandese proprietario della squadra di calcio del Leicester, morto sabato, insieme ad altre quattro persone, nello schianto del suo elicottero nei pressi dello stadio cittadino. ...

Tragedia Leicester : i nomi delle altre vittime e la commovente lettera di Schmeichel : ROMA - Nella serata di ieri il Leicester aveva diramato un comunicato ufficiale che confermava la tragica notizia della scomparsa del patron del club: ' Con grande dolore e con il cuore spezzato ...

Tragedia Leicester - il ricordo social degli 'eroi' del 2016 : Da Vardy a Schmeichel, i protagonisti del 'miracolo' che incantò il mondo con la vittoria della Premier hanno voluto postare il proprio ricordo del presidente Srivaddhanaprabha: 'un uomo che ha cambiato il calcio e la città', 'l'anima del club'