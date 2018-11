Torna 'Libri in scena' al Teatro dell'Unione di Viterbo : L'appuntamento è nel foyer del Teatro dell'Unione di Viterbo dalle 17.00 Date degli spettacoli 4 novembre 2018 con Il Lupo e la Capra, Compagnia Rodisio 17 novembre 2018 con 20 Decibel, Circo el ...

Mattarella : necessari bilancio in equilibrio e risparmio Diretta video Istat : la disoccupazione Torna sopra il 10% : Telegramma del presidente della Repubblica in occasione della Giornata del risparmio. Guzzetti, presidente Acri: «Responsabilità del governo non mettere a rischio il risparmio degli italiani»

Milano. Torna il baratto dei libri per grandi e piccini al CAM Verro : Il Comitato Vigentino x Milano, con il patrocinio del Municipio 5, invita la cittadinanza sabato 10 novembre dalle ore 15:00

Milano - dal Castello alle periferie : Torna BookCity - 1.300 incontri con i libri : Sono i numeri di BookCity, la manifestazione dedicata al libro che dal 15 al 18 novembre animerà tutta Milano, dal centro alle periferie, con incontri, mostre, reading, spettacoli, eventi dedicati al ...

Torna lo spettro dell’aumento dell’iva - Conte : “Mai contemplato”. Tria : “Terremo i conti in equilibrio” : «Non abbiamo mai Contemplato di aggravare la posizione dei contribuenti»spiega il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il vertice informale Ue di Salisburgo rispondendo a chi gli chiede se il governo prevede un aumento dell’iva, anche selettivo....

