Torino | lettera di minacce alla sindaca Appendino | Devi morire

Chiara Appendino - minacce di morte in una lettera alla sindaca di Torino : “Ma io continuerò a svolgere tutto con serenità” : “Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino . Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata“. E’ il testo di una lettera di minacce recapitata alla sindaca di Torino Chiara Appendino . “Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta”. La lettera è scritta ...

Torino - lettera di minacce alla sindaca : 14.27 La sindaca di Torino Appendino denuncia di aver ricevuto una lettera di minacce , anonima. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino . Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata", recita la lettera . "Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa:continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono stata eletta", dice la sindaca .

Verdi e Brahms - a Torino i Requiem capolavori della letteratura corale romantica : Tra una protesta e l'altra dei suoi lavoratori, giustamente preoccupati per lo stato precario del bilancio, ma anche decisi a non fare sciopero, il Teatro Regio di Torino ha potuto inaugurare la sua ...

Torino-Lione 500 mil in meno per l'Italia - lettera di Bruxelles a Toninelli con proposta di sconto : Europa all'attacco per "salvare" la Torino-Lione dall'opposizione Cinquestelle: Bruxelles propone al Ministro Toninelli un nuovo accordo sulla tanto contestata nuova ferrovia e "spunta" uno sconto di ...