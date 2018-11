repubblica

: Avete letto? Torino, la femmina di capriolo star dei boschi: ma è troppo buona e viene salvata - umbriatweets : Avete letto? Torino, la femmina di capriolo star dei boschi: ma è troppo buona e viene salvata - utini19 : RT @4ZampeNews: (Torino) aria cerca casa meticcio , Cane Femmina - Grace_1207 : RT @trovapet: #AltraRazza femmina di 4 anni e 4 mesi in adozione a #Torino -

(Di sabato 3 novembre 2018) L'avevano incontrata un fotografo durante uno shooting fotografico con una modella e anche un cacciatore che da quel momento ha deciso si deporre il fucile e non sparare mai più a un. La giovanedidiventata unaneidi Giaveno eradomestica per ree neialla mercè di cacciatori molto meno niobili di quelli che ha incontrato fino ad ora. Per questo gli uomini del nucleo tutela flora e fauna della città metropolitana ieri hanno trasferito l'animale in un posto più sicuro. Da oggi la sua nuova casa sarà l'oasi degli animali di San Sebastiano.Unche non si cura dell'uomo e addirittura mangia una mela dalle mani di chi gliela offre non è al sicuro in un bosco comune. "C' era il rischio che qualcuno gli facesse del male, siamo intervenuti in fretta", spiega Leone Ariemme del nucleo tutela flora e fauna della città ...