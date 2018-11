Torino | in 500 alla prima manifestazione “Si Tav” contro la sindaca Chiara Appendino | “È

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 novembre 2018) Cinquecento persone si sono ritrovate in piazza questa mattina aper manifestare il loro sostegnoTav e dire basta all’amministrazione. In piazza Castello, sotto la Prefettura, richiamati dal tam tam lanciato sui social dopo il voto di lunedì in consiglio comunalela-Lione, c’erano tanti comuni cittadini, tra cui anche volontari di2006, rappresentanti del mondo produttivo e politico ed esponenti di diversi partiti, dal Pd a Fratelli d’Italia. Fra tricolore, bandiere europee e cartelli “Si Tav” e “dice basta”, c’erano anche alcune bandiere olimpiche. I manifestanti hanno scandito sloganl’attuale amministrazione comunale: “Vogliamosenza“, e “a casa, a casa”, fra i cori. Quella di oggi,i no dell’amministrazione pentastellata, è soltanto ladi una ...